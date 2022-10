El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 23 al 29 de octubre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

TAURO

Ahora en su trabajo varios se ponen a la orden, reconocen su genialidad y lo apoyan. Y esto lo hacen quienes durante mucho tiempo se opusieron a sus proyectos con ferocidad, escondidos detrás de las puertas, echando a andar falsos rumores, conspirando… Ahora también estos personajes aseguran que son coautores de sus proyectos… Vivir para ver. Dos velas naranjas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

GÉMINIS

Su hermetismo confunde a los demás hasta concluir que usted es como no es: piensan, por ejemplo, que le gustan muchas cosas que lo aburren sobremanera y no quiere seguir haciendo. Esta semana empezará, entonces, por enumerar lo que le disgusta. Y habrá sorpresas, algunos se quedarán atónitos, varios aplaudirán. Los demás no pueden saber qué quiere si no lo expresa… Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

CÁNCER

Usted ha tenido que trabajar y trabajar mientras varios saborean la miel del descanso. En vista de que el fin del año se acerca en medio de la lluvia, levantará las restricciones y se dará más libertades… Y para dejar atrás tantos sacrificios, practicará la filosofía del poeta William Blake: “El camino de los excesos conduce a la sabiduría”… Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

