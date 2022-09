El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 25 de sept. al 1 de octubre

Tarot Semanal de Mavé Foto: Archivo Particular

ARIES

Usted asocia la sensación de pérdida con los amores que se fueron porque no superaron las pruebas, los amigos que por culpa de los malentendidos no volvieron a coincidir en la misma esquina y el tiempo que pasa y no vuelve. Además, no encuentra certezas que lo protejan contra la incertidumbre. En medio de la lluvia observará cómo el árbol que tenía flores, está perdiendo las hojas…Velas rojas, muchísimas velas rojas.

TAURO

La generosidad y el bien pensar se contagian, también el mal genio y el pesimismo. Quienes están al lado pueden ser inspiradores o conflictivos; habría que huir de los segundos… A su lado hay personas que empiezan el día con una sonrisa y no pierden el tiempo; tienen grandes proyectos que están en obra. Con el apoyo incondicional de estas personas usted está en camino de ser mejor. Velas amarillas, muchísimas velas amarillas, sin falta.

GÉMINIS

Generalmente usted enfrenta los problemas, sin cambiar de tema, sin mirar para otro lado. Pero a veces, para mantener el ánimo, se hace el loco frente a los conflictos, que en buena parte no puede solucionar… Sin perder de vista que en el verano el prado está lleno de flores amarillas que tienen un olor intenso y la noche sigue inspirando a los poetas. Velas azules, muchísimas velas azules.

