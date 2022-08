El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 28 de agos. al 3 de sep.

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

VIRGO

De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, con el fin de ilustrar su situación laboral, es preciso decir que en su trabajo se camina sobre brasas encendidas. Para superar los errores cometidos y los desmanes, que han tenido serias consecuencias, los cambios no se pueden aplazar, a pesar del desbarajuste que produzcan. Usted carga más peso sobre los hombros que el resto de los mortales que van por ahí, mirando al techo… Velas rojas, muchísimas velas rojas.

LIBRA

No es hipersensibilidad ni paranoia: sus familiares lo marginan. Le cuentan algunas cosas de afán y si no las recuerda le echan en cara su desmemoria. Le ocultan otras cosas que debería saber y no consultan su opinión en situaciones que le conciernen. Sus familiares no resisten que les cuestione la autoridad, cuestionable por lo demás. Y usted no quiere entrar en el círculo a la brava… Velas rojas, muchísimas velas rojas.

ESCORPIÓN

Con la idea de mejorar las cosas usted hace pequeñas contribuciones que incluyen serios debates con distintas personas con el fin de arreglar el mundo -que este no se acabe-, y también pide iluminación para que quienes deben solucionar problemas colectivos lo hagan con lucidez y sin enceguecerse por las llamaradas vanidosas del ego. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

