El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre

Tarot del 29 de octubre al 4 de noviembre. Foto: Archivo Particular

TAURO

A veces es muy difícil superar las malas horas entre la humareda de la guerra y la demencia de quienes tienen el poder y se creen mensajeros de los dioses… Es difícil levantar la cabeza para defenderse de la mala fe, chismes, mentiras, trampas y malas intenciones. Es difícil caminar erguido, pero usted lo hará como una forma de resistencia.

GÉMINIS

La solidaridad es el camino. Estar cerca a quienes sufren dolores y pérdidas, así vivan en otros continentes, muy lejos de su casa… Solidaridad que no es formalismos, sino actos de humanidad para detener a quienes se sienten superiores, están al mando y roban, engañan y siguen engañando y robando… Usted está a favor de recuperar la dignidad, atropellada por el canibalismo.

CÁNCER

Está tratando de convencer a los radicales para que ponderen las situaciones en su justa medida y no se atrincheren en los extremos. No debería involucrarse en discusiones que no llevan a ninguna parte; debería más bien dedicarse a sus proyectos: esta es la forma de cumplir sus metas, terminar los días con la satisfacción de no perder el tiempo y contribuir a cambiar el mundo ¿No le parece?

