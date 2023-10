El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 29 de octubre al 4 de noviembre

Tarot del 29 de octubre al 4 de noviembre. Foto: Archivo Particular

ESCORPIÓN

Está ensordecido con el ruido de carros y motos, bólidos que se atraviesan, al mando de conductores afanados. También lo ensordecen las groserías que reflejan el enervamiento colectivo… Ha querido refugiarse en un bosque, debajo de las copas de los árboles, hasta que una señal le indique cómo el mundo, asediado por el ruido, que incluye el de la guerra, por supuesto, se silenció…

SAGITARIO

Usted no puede llegar a Diciembre en medio de la bruma que producen los problemas pendientes y aplaza por temor a tomar decisiones… En su trabajo ha intentado no perder el entusiasmo ni la autoestima, en vista de que no reconocen sus esfuerzos. Se ha sentido hablando ante sordos, a quienes no les importa lo que pasa, no hacen nada. Empezará nuevos caminos.

CAPRICORNIO

Algunos dicen que usted inventa cosas… Últimamente, se ha examinado para evaluar su salud mental; le preocupa desconocer la realidad y habitar en el mundo de la ficción, que no tiene límites. No es así… Sus familiares, ellos sí, para evitar la incertidumbre o el dolor que les produciría reconocer que las cosas no funcionan -aceptar el fracaso-, desconocen la realidad. Ellos sí.

