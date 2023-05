El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 30 de abril al 6 de mayo

Tarot del 30 de abril al 6 de mayo Foto: Archivo Particular

LEO

No se preocupará por lo que no le corresponde, eso dice. Por la guerra, estimulada por el narcisismo de quienes no les importa cuántos mueren en los enfrentamientos; por la destrucción del planeta, el fin de la historia, a causa de la inconsciencia y la ambición. Y es difícil no preocuparse: usted no vive solamente en este país que tiene tres cordilleras y dos mares, es ciudadano del mundo…

VIRGO

Se acabó otro mes… Se liberará del listado de problemas que no se atrevía a resolver, por temor a lo que pensaran los demás sobre su atrevimiento… Se distanció de quienes están en función exclusiva del yo, pendientes de su conveniencia, ganancias e intereses personales, mientras usted insistía en proponer soluciones colectivas. Estaba en contravía.

LIBRA

De acuerdo con el nueve de bastos del Tarot, usted tiene varios proyectos en los que piensa habitualmente; en su cabeza hace todo, en la práctica no hace nada. Si alguien le pregunta cómo van sus ideas, dice que las sigue puliendo. Necesita hacer cosas con el fin de no tener las manos vacías y superar la inutilidad, el hueco. No puede seguir alentando proyectos que concretará el día X…

