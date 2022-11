El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 30 de oct. al 5 de nov.

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ACUARIO

Su intuición empieza a sentir el próximo año con prudencia, entendiendo que el mundo pasa por circunstancias muy difíciles, que no cambiarán de la noche a la mañana, del 31 de Diciembre al primero de enero… A pesar de los hechos de la realidad, rotundos, inquietantes, y de tantos ambiciosos y egocéntricos que hacen la vida más difícil, usted sonríe en medio de la lluvia… Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

PISCIS

Siente que habla en una lengua extraña que sus familiares no entienden: les cuesta mucho trabajo saber cómo es usted. Ignoran, por ejemplo, que la indiferencia no es lo suyo y le piden hacer de cuenta que no ve lo que ve, ni oye lo que oye. Le piden guardar compostura y silencio como si estuviera en un ideal jardín del Edén con magnolios y cerezos y el único ruido fuera el de la cascada de agua que baja de la montaña… Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

ARIES

Quienes lo rodean caminan en puntillas y lo dejan gritar, sin corregir los excesos de su ego desbocado. Para evitar sus arrebatos temperamentales acceden a sus caprichos y pasan por alto su postura de persona que mira por encima del hombro y sus comentarios agrios. Algunos rebeldes no están dispuestos a tolerar su egocentrismo y se ríen de su vanidad ¿Una defensa contra la inseguridad? Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

