El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 30 de oct. al 5 de nov.

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ESCORPIÓN

Cuando usted viaja repasa la vida, descubre aciertos, errores y regresa; lo emociona conocer personas que hablan otros idiomas, no importa si debe recurrir a la mímica para que lo entiendan. Viajar lo ayuda a salir de encrucijadas y a que lo nuevo convierta todos los días en días de fiesta, incluido el temido martes, que su inconsciente asocia con infinidad de problemas. Viajará pronto… Una vela roja durante los siete días de la semana.

SAGITARIO

Su resistencia para superar todas las crisis, convencido de que pasarán, lo hacen una persona aguerrida. Según algunos usted se debería preocupar por situaciones que lo están afectando a pesar de que parece tranquilo y no tiene ningún reclamo con la vida ni con el prójimo. A algunos les preocupa que reprima su rebeldía y sufrimiento. Les parece que cuando explote lo hará en átomos volando… Una vela blanca durante los siete días de la semana.

CAPRICORNIO

Sus decisiones no son menores. No son, por ejemplo, sobre lo que va a hacer en Diciembre, si irse o quedarse. Son sobre el amor. Usted sigue con la esperanza de que las cosas cambien; sigue dispuesto a esforzarse para evitar peleas, reclamos y acortar la lejanía. A modo de consolación piensa que todas las relaciones son difíciles, luego la suya no es la excepción. Aspira a ser más feliz en el amor, protegido por los abrazos. Una vela rosada durante los siete días de la semana.

