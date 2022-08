El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 31 de julio al 6 de agosto

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

LEO

Para no acumular frustraciones, en vista de que algunos proyectos no funcionan, debería imaginar otros, sin llevar su terquedad al extremo. Sobre este asunto varios se culpabilizan: se preguntan constantemente si han sido claros para advertirle que está haciendo esfuerzos inútiles, incluso masoquistas. Usted está arando en el desierto. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

VIRGO

De acuerdo con el tres de espadas del Tarot, a usted lo asusta la perspectiva de otro encierro, la prohibición de abrir la puerta, salir a la calle y darle una vuelta a la manzana para aliviar las preocupaciones. Su objetivo es moverse de un lugar a otro y estimular la creatividad, sin estancarse en viejas formas de pensar, sin quedarse en el pasado, que solamente existe en los recuerdos. Velas naranjas, muchísimas velas naranjas.

LIBRA

Los demás le ceden la palabra para resolver problemas y tomar decisiones; se siente halagado por esto, que interpreta como un reconocimiento a sus capacidades y responsabilidad. La parte gris de esta historia es que varios se escudan detrás de su resolución para no dar la cara, no tomar posiciones, no correr riesgos, no enfrentar los reclamos ni las consecuencias y lavarse las manos. Esta semana el turno será de otros con el fin de que tomen la palabra y respondan por sus actuaciones. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí