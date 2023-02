El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 5 al 11 de febrero

Tarot del 5 al 11 de febrero 2023. Foto: Archivo

ESCORPIÓN

Desde hace tiempo siente que necesita hacer un alto en el camino, pero cuando menos se da cuenta cae en la catarata de actividades y acontecimientos y se deja arrastrar… Los días pasan en el ahogo que produce la carrera y se aleja la posibilidad de un tiempo quieto, reflexivo, que sería bueno ahora para seguir por un camino bien definido…

SAGITARIO

Cuando ve personas que se controlan, envidia su capacidad de concentrarse en las metas, sin dejarse desviar por las tentaciones, que se deben satisfacer en el acto; a usted le gustaría tener una disciplina Espartana. Canta a los cuatro vientos que la vida lo embriaga. Y como decía Gardel: " Muchos se embriagan con vino y otros se embriagan con besos”…

CAPRICORNIO

No es fácil decir lo que se piensa; generalmente hay riesgos, sobre todo cuando no se coincide con el pensamiento de la mayoría, que decreta lo que debe ser, con la posibilidad de grandes equivocaciones… En su trabajo se imponen la obediencia y el silencio. Y romper este cascarón… Usted no puede quedarse al margen.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí