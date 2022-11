El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 6 al 12 de noviembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

TAURO

Le cuesta muchísimo trabajo expresar sus necesidades y deseos. Por cuenta de su hermetismo el amor se resiente; no deja conocer sus emociones profundas ni su sensibilidad exquisita, no sólo para apreciar la belleza del arte, sino para acercarse a los demás. El pudor le cierra la boca y le amarra las manos, lo paraliza. Por cuenta de su contención emocional usted no puede seguir apareciendo como una persona fría, no lo es. Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

GÉMINIS

Empezó el mes de Noviembre que está asociado a informes finales para cerrar el año y proyectar la vida. En Noviembre también empiezan las fiestas como la feria de San Román en la ciudad de Ruan, que dura todo el mes. Y se ven fenómenos naturales, únicos en belleza y colorido, como la aurora boreal que aparece en el otoño, en el helado hemisferio norte. Noviembre le dejará honda huella… Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

CÁNCER

No puede sucumbir a sus dudas habituales. Defenderá su trabajo, que no ha sido caprichoso sino fruto de la seriedad, además de autocrítico, lo cual es una rareza en su medio, lleno de elogios mutuos y vanidades, en el que nadie comete errores… Usted es uno de los pocos empeñados en hacer las cosas bien, conscientes de su responsabilidad indelegable. Es hora, entonces, de felicitarse por eso. Velas azules, muchas velas azules.

