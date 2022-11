El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 6 al 12 de noviembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

LEO

La preocupación de muchas personas por envejecer se asocia con la apariencia física, las arrugas, las canas, la poca flexibilidad, el sin fin de dolores, etcétera… A usted lo preocupa, en cambio, perder la memoria, la mente vacía de recuerdos. Lo preocupa sobremanera que se acabe la pasión y todos los días sean planos, sin frío ni calor… En la noche de todos los Santos pidió con fervor que el paso de los años no merme sus ganas de vivir… Velas rojas, muchísimas velas rojas.

VIRGO

Es difícil mantener la serenidad si pasan cosas que nos enloquecen. Es difícil no reaccionar con miedo o indignación si la guerra sigue en todos lados, no para, la muerte hace cabriolas y la razón no se escucha. Es muy difícil pasar por alto la arrogancia de quienes se ufanan de hacer las cosas bien pero en realidad acentúan la locura colectiva, con sus salidas en falso. Esto es lo que usted piensa. Velas blancas, muchísimas velas blancas.

LIBRA

Usted hace fuerza desde que se levanta hasta la media noche, al extremo de cargar el mundo sobre sus hombros y ser responsable de todo lo que pasa. Una responsabilidad excesiva le ha pesado siempre, con la urgencia de responder por sí mismo y también por los demás, para dar cuenta de todo lo que sucede y enderezar las torceduras del planeta… Esta es una tarea imposible, que obviamente explica su cansancio… Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

