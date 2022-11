El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 6 al 12 de noviembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ESCORPIÓN

Cuando los recuerdos hierven, usted se ríe de sus locuras, también se ruboriza… Las que cometió hace años, a pesar del tiempo transcurrido, todavía le hacen hervir la sangre; su vida no ha sido insípida… Varias de sus locuras se deben a los caprichos del corazón. Y como dice el bolero: “En un beso la vida”… Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

SAGITARIO

Empieza a ver resultados y a tener el respeto de quienes aseguraban despectivamente que usted vivía de ensoñaciones imposibles; sus esfuerzos no han sido en vano. No puede bajar la guardia; los proyectos se derrumbarían en minutos como un castillo de naipes. Su presencia es definitiva, no como la de un jefe que da órdenes y controla todo con una mirada fría, sino como la de alguien que inspira iniciativas nobles para mejorar la vida. Velas amarillas, muchísimas velas amarillas.

CAPRICORNIO

Usted no aprueba la costumbre de juzgar a los demás. Cualquier persona se puede convertir en un juez despiadado que divide a las personas en buenas, personas angelicales que celebran con coronas de flores el nacimiento de la primavera y las malas, personas de malos modales y pésimo hablar. Estas divisiones caprichosas, a su juicio, son muy utilizadas en su trabajo en donde hay malos… y buenos. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

