El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 8 al 14 de mayo de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ESCORPIÓN

Usted examina con rigor todos los mensajes que recibe. Y se pregunta en dónde está la verdad, a sabiendas de que muchos retuercen las palabras para llegar a determinadas conclusiones y manipular a los ingenuos. Decide no ponerle atención a nada ni a nadie pero se da cuenta de que esto no es sensato: si ignora lo que pasa quedaría indefenso, a merced de tantas mentiras que circulan. Aguijoneará su pensamiento crítico. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

SAGITARIO

De acuerdo con su único arcano, el As de espadas del Tarot, el mundo, que sigue cambiando bruscamente, no le da certezas: usted no sabe cómo resultará nada, nadie sabe. Lo cierto es seguir, ojalá con muchos desafíos que venzan el letargo. Ojalá también en cercanía con otros para aligerar el paso y defender la vida apasionadamente, de eso se trata. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

CAPRICORNIO

Frente a las malas noticias que enmarcan los días y las semanas, usted piensa que le tocó en suerte vivir en una geografía difícil, en la que pasan milagros. Pero también pasa el sufrimiento de muchos por ríos y caminos, al pie de los valles y adentro de los mares y las montañas. Y usted se pregunta ¿Si algún día podremos pasar la página? Ojalá que sí. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí