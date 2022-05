El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 8 al 14 de mayo de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ACUARIO

Su relación con el tiempo es tormentosa, usted se angustia ante la posibilidad de esperar: que pase lo que ha de pasar inmediatamente. Si se empeña en que las cosas sucedan ya, estas se complican; logra más con dejar que las corrientes del universo fluyan. Se cree muy lejos de la paciencia y sin embargo la tendrá esta semana, especialmente el jueves y el viernes. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

PISIS

Cuando evoca el pasado, usted recuerda los consejos que por fortuna desconoció; si los hubiera seguido, se hubiera perdido de aventuras que lo pusieron a prueba en el amor, en contacto con emociones ardientes. También en su recorrido hay varias decisiones que tomó en contravía y cambiaron las cosas, gracias a su rebeldía insobornable . La conclusión es que la película de su vida ha sido buena. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

ARIES

De acuerdo con el siete de bastos del Tarot, usted se desempeña en su trabajo con rigor y compromiso; sus propuestas abren callejones sin salida y su pensamiento crítico pone a temblar la estupidez. Pero duda sobre lo que piensa y hace; necesita que lo aseguren. Y no puede seguir con esta vacilación. Los demás no reconocerán su valor, si usted no lo hace. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

