El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 9 al 15 de julio

El Tarot de Mavé del 9 al 15 de julio. Foto: Archivo Particular

LIBRA

Usted se está preguntando si hacerse el loco es un mecanismo defensivo con el fin de superar, por ejemplo, las tremendas noticias de la noche y después cerrar los ojos, conciliar el sueño y descifrar, a través de este, claves del inconsciente que revelan deseos reprimidos, amores inconfesables y ayudan a comprender la vida. Visto así, esta evasión se entiende, de otra forma todos enloqueceríamos…

ESCORPIÓN

Algunos están convencidos de que lo manipulan con cuentos. En realidad se desespera por tener que comprobar la veracidad de las palabras y adivinar lo que no se dice y corresponde a las verdaderas intenciones de quienes buscan enredarlo. Esta semana no se pondrá de mal humor, no fruncirá el ceño, ni apretará las manos hasta tener los dedos morados. Les hará saber a varios compañeros de trabajo y familiares conflictivos, que usted no cree en sus cuentos…

SAGITARIO

Después de los largos años de la peste nada es igual… Hoy los robots hacen múltiples trabajos y dirigen orquestas con la cara imperturbable; tienen circuitos programados a la perfección, pero no tienen alma. Tampoco se sabe cómo invocar a los espíritus superiores, que según varios mitos, están en los bosques y los páramos, para que guíen a los seres humanos en medio de guerras fratricidas, tempestades en alta mar y en las calles de ciudades peligrosas. Lo único es cambiar de acuerdo con los tiempos.

