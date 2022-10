El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 9 al 15 de octubre

Tarot de Mavé. Foto: Cortesía

LIBRA

Los sucesos de esta semana superarán con creces los días tempestuosos de septiembre. Varias revoluciones descubrieron el trasfondo, el esqueleto de las cosas. Las lecciones después del desbarajuste y de varios insomnios, pensando qué hacer, son aprovechar el tiempo y reinventar la vida… Está viendo el camino con claridad, en el que hay bugambilias moradas, rosadas y rojas. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

ESCORPIÓN

Un “no se que” le impide estar tranquilo como ese hombre que ve en el parque o aquella señora que sale temprano de su casa, sin asustarse por el desbarajuste mundial, no se ha enterado de que hay países en guerra y de que por cuenta de esta el invierno que se avecina será más frío. Y será también consecuencia del descuido por la naturaleza, del atropello constante. Velas blancas, muchísimas velas blancas.

SAGITARIO

Usted habla sin engaños; no le interesa quedar bien en un lado y en el otro. Es coherente con su forma de pensar, actúa a conciencia, no se marea con los cantos del poder que hacen ruido y pasan… Critica la mediocridad y la falsedad de quienes se esconden para hacer maldades en la sombra. Usted no es un farsante, da la cara, levanta la voz, enciende la polémica. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

