Elton John: “Todo se está yendo al carajo en Estados Unidos”

"Parece que vamos hacia atrás. Y eso se propaga. Es como un virus que está sufriendo el movimiento L.G.B.T.Q.+", dijo Elton John en una entrevista para Radio Times. Foto: Agencia Bangshowbiz

La estrella británica Elton John es la portada de la edición del 24 al 30 de junio de Radio Times, una revista semanal de la BBC. Anuncian que el cantautor ha concedido una entrevista exclusiva para ellos desde su casa familiar en Old Windsor, en Inglaterra. El músico cantará este domingo en el festival de artes escénicas de Glastonbury, que se realiza desde hoy en la nación inglesa, como parte de su gira mundial de despedida Farewell Yellow Brick Road.

“Elton John lleva más de medio siglo presente en nuestra vida cultural, desde que se dio a conocer en los años 70 con una serie de éxitos entre los 10 primeros, tanto aquí como en Estados Unidos, historias susurradas de excesos rockeros y una serie de épicos espectáculos en estadios de los que se hablaba tanto por sus actuaciones como por su música”, afirma una periodista de Radio Times.

La entrevista contemplaba temas como la paternidad, la familia y su gira de despedida. Pero al parecer, como recopiló el diario New York Times, hubo tiempo para hablar sobre la realidad estadounidense y las afectaciones que están padeciendo las personas pertenecientes a la comunidad LGTBQ+ tras la aprobación de leyes que reducen sus derechos, como alertó el mayor grupo de presión de Estados Unidos en favor de los LGBTQ+: Human Rights Campaign (HRC).

“No voy a endulzar esto: por primera vez en casi medio siglo de historia de HRC, estamos declarando un estado de emergencia nacional para las personas LGBTQ+ en los Estados Unidos. Durante esta sesión legislativa, se han presentado más de 525 proyectos de ley estatales que atacan a la comunidad LGBTQ+, y más de 220 de ellos contra la comunidad transgénero. Al cierre de esta edición, más de 70 se habían convertido en ley”, aseguran en un informe publicado el 8 de junio.

Precisamente esas leyes fueron catalogadas como “vergonzosas” por Elton John, lamentando que el país norteamericano esté viviendo un retroceso. “Todo se está yendo al carajo en Estados Unidos (…) Parece que vamos hacia atrás. Y eso se propaga. Es como un virus que está sufriendo el movimiento L.G.B.T.Q.+ “. Reflexionó sobre si ese mismo virus no estaría llegando a Gran Bretaña, aunque, como admitió, no estaba seguro de eso, “porque no he estado mucho por aquí”. Sin embargo, recordó un reciente escándalo en Reino Unido que tildó de “totalmente homófobo”.

El presentador Phillip Schofield confesó a finales de mayo para el diario Daily Mail que había sostenido “una relación consentida con un colega más joven”. Tras sus afirmaciones abandonó el magazín This Morning, que presentaba. “Si se tratara de un hombre heterosexual en una aventura con una mujer joven, ni siquiera saldría en los periódicos”, dijo Elton John al respecto, quien desde hace unos años ha defendido los derechos de los homosexuales.

“Es un creciente oleaje de ira y homofobia que rodea a Estados Unidos”, añadió el cantautor sobre la realidad jurídica y social estadounidense.

El artista está considerando realizar una estancia en algún lugar cuando finalice su gira Farewell Yellow Brick Road, pero descartó un país en específico: Estados Unidos. Sus motivaciones no tienen relación con las decisiones jurídicas recientes del país norteamericano, sino más a razones afectivas: compartir más tiempo con sus hijos, quienes viven en Gran Bretaña, y su esposo David Furnish, con quien se casó en 2014.

