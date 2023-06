“Flash” y “Black Mirror: temporada 6”, dos estrenos esperados

La película "Flash" y la sexta temporada de la serie "Black Mirror" se estrenaron hoy. Foto: EFE/Warner Brothers Pictures y Netflix

Hace 15 días, el multiverso y los superhéroes llegaron a las salas de cine gracias a el estreno de Spider-Man: A través del Spider-Verso, película animada que ha sido aclamada por la crítica y que ha logrado recaudar, hasta el momento, US$390 millones a nivel mundial. Este jueves el turno es para Flash y los superhéroes de DC Comics, pues la cinta, que se estrena hoy, reúne a personajes como Batman y Supergirl con Flash, quien es encarnado por Ezra Miller, lo que quizás podría afectar a la película en medio de una cultura de la cancelación.

El actor fue el centro de diversas polémicas. Todo empezó en 2020. Ese año se hizo viral un video en internet que mostraba a Miller asfixiando a una seguidora en un bar en Islandia. Las cosas empeoraron en 2022. En marzo de ese año agredió a unos clientes en otro bar, pero esta vez en Hawái. La estrella de Hollywood fue arrestada, pero fue dejada en libertad tras el pago de una fianza. Las mismas personas que pagaron el dinero, luego pidieron una orden de alejamiento por el comportamiento agresivo del actor. No fue la última vez que alguien solicitó una de esas órdenes.

Por aquel tiempo, en Massachusetts, también la madre un joven de 12 años pidió una orden de alejamiento por la conducta inadecuada de Miller. A aquellas ordenes, hay que sumarle la denuncia que hicieron contra él los padres de su amiga Gibson Iron Eyes, quienes aseguraron que el actor no los dejaba ver a su hija. En agosto de 2022 admitió, en una declaración para la revista Variety, que estaba padeciendo de graves problemas de salud mental, pero que ya había iniciado un tratamiento. “Quiero pedir disculpas a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa sana, segura y productiva de mi vida”. Al parecer eso ha hecho.

El actor reapareció el pasado 12 de junio en el Ovation Hollywood de Los Ángeles (Estados Unidos) para el estreno de Flash. Reapareció porque tras todos los incidentes, se apartó de la esfera pública, y con su desaparición tampoco se volvieron a escuchar más polémicas protagonizadas por él. “Nosotros tuvimos la oportunidad de rodar con Ezra 138 días durante los cuales él nos dio todo como persona y como actor profesional. Él ahora ha dicho que está en un tratamiento y lo está tomando muy seriamente. Nosotros lo apoyamos 100 %”, dijo Bárbara Muschietti, productora de Flash, para la agencia EFE.

Flash también hizo posible la reaparición de otras dos estrellas de Hollywood: Michael Keaton y Ben Affleck como Batman. A lo largo de la cinta, Barry Allen (Flash) viaja por diferentes multiversos, en donde se encuentra con distintas versiones de aquel hombre murciélago. El personaje de traje rojo, caracterizado por su super velocidad, también tiene la oportunidad de convivir con Supergirl, que es interpretada por Sasha Calle, quien tiene raíces colombianas. Pero hay más presencia latina e hispana en el largometraje.

Andrés Muschietti, el director de Flash, es argentino. Y aunque sus últimas tres películas (Mamá, It y It: capítulo dos) pertenecen al género de terror, le apostó a sumergirse en el mundo de los superhéroes. España tiene su representación con la actriz Maribel Verdú, galardonada con dos Premios Goya, quien encarna a la madre de Barry Allen en Flash.

De “Flash” a “Black Mirror”

Mientras hoy llega a las salas de cine Flash, la sexta temporada de Black Mirror arriba a Netflix. Personalidades como Salma Hayek, Josh Hartnett, Zazie Beetz, Aaron Paul, Kate Mara y Rory Culkin hacen parte de su elenco principal. La serie, creada por Charlie Brooker, en esta ocasión está compuesta por cinco episodios: “Joan es horrible”, “Loch Henry”, “Beyond the Sea”, “Mazey Day” y “Demonio 79″.

Black Mirror, que se ha caracterizado por explorar la relación del ser humano con la tecnología, estrena la sexta temporada con un episodio a modo de crítica y reflexión sobre el uso de los datos personales por cuenta de las plataformas de streaming. A lo largo de los otros episodios otros temas actuales también son mencionados, como los trues crimes y el bombardeo de producciones audiovisuales sobre asesinos en serie en las plataformas digitales.

Por algo su sinopsis advierte: “Imagina lo inimaginable. Todo puede suceder con el esperado regreso de Black Mirror, la oscura serie de antología de Charlie Brooker que se reinventa con cada nuevo episodio. La temporada 6 promete ser la más impredecible, insólita e inaudita hasta el momento”.

