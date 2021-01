13 años sin Heath Ledger, el recordado Guasón: la historia de su depresión

Más de una década después, el actor, que murió por una intoxicación con medicamentos, sigue vigente en la memoria de los amantes del cine. Actuó en películas como “Cambio de vida”, “Corazón de caballero”, “Secreto en la montaña”, “El Patriota” y, la más recordada, “Batman el caballero de la noche”.

El actor Heath Ledger, quien murió el 22 de enero de 2008 por una sobredosis accidental de pastillas, se convirtió en un intérprete versátil, después de aburrirse de realizar papeles de "galán".

“La gente no me daba la oportunidad de ser otra cosa más que el “galán teñido de rubio”, y me empecé a aburrir, sentía que mi carrera se me estaba yendo de las manos y que otras personas estaban tomando decisiones por mí. Entonces, elegí de algún modo destruir esa carrera para empezar de cero uno nueva”, parte de lo que se puede leer en la biografía de Heath Ledger escrita por la periodista Janet Fife-Yeomans.

Su cambio de rumbo en la actuación lo dejó ver en películas como "Cambio de vida", "Corazón de caballero", "Secreto en la montaña" y el Guasón en "Batman: el caballero de la noche".

“Heath amaba la creación”, dijo su hermana mayor Kate, quien emocionó a todos en 2009 cuando, junto a sus padres Kim y Sally, subió a recibir el Oscar póstumo que Ledger obtuvo por su interpretación en la película de Christopher Nolan.

Este australiano era fan del dibujo, la dirección y la fotografía, así lo dejó ver el el documental “I am Heath Ledger”, dirigido por Adrian Buitehuis y Derik Murray. En esta producción fue retratado el actor y varios de sus familiares dieron sus testimonios.

El actor luchaba contra varios estados de ánimo que lo hicieron decaer. Por un lado, muchas veces podía verse emocionado e inspirado con su hija, Matilda y por el otro, cargaba con el peso de la tristeza que le generaba su enfermedad psicológica.

Su ex esposa declaró en una ocasión que la fama y el éxito le fueron difícil de manejar, lo que le llegó a propiciar insomnio, lo que se convirtió en el primer síntoma de ansiedad y depresión. Esta enfermedad, según familiares fue heredada de su abuelo.

Sin embargo, su familia aún no sabe la razón exacta que llevó al actor a automedicarse. Heath Ledger fue encontrado inconsciente, los médicos cuando llegaron no pudieron reanimarlo y determinaron que se trató de una intoxicación aguda de medicamentos que tomaba para la ansiedad y la depresión.