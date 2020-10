Paula Cadena y Juan Pablo Velásquez son las mentes detrás de Nothing is Insignificant: A Little Supernova in a Vast Universe, un filminuto que compite en los JCSI Young Creatives Awards, la nueva apuesta de la Academia de Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión para apoyar a los jóvenes talentos.

Desde 2017, la Academia de los Emmy lanzó el Premio Internacional para Jóvenes Creativos JCS, una competencia con la que busca descubrir, reconocer y fomentar el talento joven a la vez que abre una conversación global en torno a la paz desde diferentes enfoques como el rol de las mujeres en la búsqueda de la paz. Este año, el tema central es “héroes cotidianos en estos tiempos difíciles”.

Más de 90 filminutos de diferentes países, como Kenia, Brasil, Islandia y Reino Unido, se han presentado a la competencia en 2020. Cada corto explora cómo las acciones cotidianas hacen verdaderos héroes desde diferentes ópticas, como el cambio climático y la lucha contra la violencia intrafamiliar. El filminuto de Cadena y Velázquez, quien estuvo encargado de la música, busca un retrato más íntimo de lo que significa ser un “héroe” en la cotidianidad.

“Yo no quería abordar ese tema de una manera ingenua, como ‘sé ese cambio que quieres ver en el mundo’. Eso puede llegar a ser un poco naif porque no tiene en cuenta muchas cosas. Creo que para ser consciente de que uno puede cambiar el mundo en un ámbito cercano y sentir el efecto que puedes causar se necesitan de unas condiciones afectivas, psicológicas y emocionales para darse cuenta de que uno tiene un efecto en el mundo”, dice Cadena, “hay personas que por una u otra razón se sienten insignificantes y que están acá respirando y ya. Yo quería presentar el cambio desde el lado más psicológico y afectivo de alguien que cree que no vino a nada y que al sentir ciertas experiencias se da cuenta que sus acciones tienen consecuencias tanto positivas como negativas”, agrega.

El filminuto de los colombianos cuenta la historia de un personaje femenino que adopta una supernova (de ahí proviene el nombre del corto) y luego va narrando sus experiencias y sentimientos más profundos a lo largo de su vida. Esa supernova se convierte en una metáfora, pues la protagonista siente que, así como esta estrella puede ser insignificante en el universo, ella misma se siente mínima frente a los problemas de su país y del mundo.

Lo que busca transmitir Cadena con esta idea es que, primero, nadie es insignificante, pero antes de adentrarse en los problemas de la realidad nacional, por ejemplo, y querer "ser un héroe para el mundo, se tienen que ver los problemas en casa, con sus relaciones personales y en su propia vida. La protagonista se va dando cuenta de sus condiciones. Sin embargo, antes de dar con esa gran revelación comete muchos errores que hieren a muchas personas, y en paralelo la estrella que adoptó explota.

“Esa explosión es interesante porque al explotar la supernova se vuelve inmensa en el universo y con eso quería hacer ese símil o esa metáfora de cómo este personaje era esa estrella y explotó porque le pasaron muchas cosas pero esa explosión no significa su destrucción sino darse cuenta de que se pueda expandir”, comenta Cadena.

“Me gustaría que el público o el jurado se conectaran con el corto y se vieran reflejados en algunos de los elementos que hay ahí, como la música, las palabras o las imágenes pero también me gustaría que vieran la cara emocional de esta temática, más íntima. Muchos cortos son como: ¡ánimo! salva una ardilla, ayuda a una viejita a cruzar la calle. Y sí, pero antes de eso hay que analizarnos y pedirnos perdón, encontrarnos con nuestros traumas y luego sí seguir con el resto. Es una propuesta que va hacia adentro y no hacia afuera, como lo hacen muchas otras en la competencia”, concluye Cadena.

El primer filtro del premio es por voto popular. Una vez concluya este proceso de elección popular el viernes 16 de octubre, los 20 filminutos más votados, junto a una selección de tres cortos hecha por los jurados, pasarán a una revisión de la Academia de los Emmy que elegirá a tres ganadores. Los ganadores tendrán la posibilidad de viajar a Estados Unidos para recibir el premio en la próxima Ceremonia de entrega de medallas a los nominados al Festival Internacional de Televisión Emmy.

Para ver el corto de los colombianos y votar por ellos puede hacer clic en el siguiente enlace: Nothing is Insignificant: A little Supernova in a Vast Universe