Actriz Cynthia Nixon anuncia su candidatura para ser gobernadora de Nueva York

EFE

La artista recordada por "Sex and the City" quiere retar al gobernador Andrew Cuomo, que busca su tercer término, en las primarias del partido demócrata el próximo septiembre.

La actriz Cynthia Nixon, famosa por la serie "Sex and the City", pasará de la actuación y el activismo al campo de la política en Nueva York para retar al gobernador Andrew Cuomo, que busca su tercer término, en las primarias del partido demócrata el próximo septiembre.

"Amo Nueva York y hoy estoy anunciando mi candidatura para gobernadora", fue así, con este mensaje, a través de Twitter, como la actriz informó a los neoyorquinos su esperado anuncio, que por meses se estuvo ventilando en los medios.

El anuncio está acompañado por un video de dos minutos en que aparece en su hogar acompañada de su esposa, Christine Marinoni, y su hijo, al que lleva a la escuela, y luego lo presenta caminando por las calles de la ciudad.

"Nueva York es mi hogar, donde crecí y crío a mis hijos", se escucha su voz en el anuncio en el que afirma además estar orgullosa de haberse graduado en una escuela pública y de ser madre de niños que van a la escuela pública.

Asegura en su mensaje que Nueva York es el estado más desigual del país, donde hay extrema pobreza. "¿Cómo esto puede ocurrir?", cuestiona la ahora aspirante a candidata.



Sostiene que ama Nueva York, pero "algo tiene que cambiar" y menciona una lista de problemas que, a su juicio, necesitan ser enfrentados, que incluye cuidados de salud o un sistema de metro que debe ser reparado.

Agrega que los neoyorquinos están "enfermos de políticos que están más preocupados por los titulares y el poder que por nosotros".

El año pasado comenzó a circular en la prensa que la "Miranda" de "Sex and the City" evaluaba retar a Cuomo, a quien ha criticado por su política educativa, un campo en el que Nixon ha estado activa en la lucha por los derechos de los estudiantes en escuelas públicas. (Pelea en "Sex and the City": Kim Cattrall responde a Sarah Jessica Parker: "Tú no eres mi amiga").

Cynthia Nixon tiene tres hijos, de 20, 14 y el más pequeño de seis, que le acompaña en el anuncio, y que se han graduado o asisten a escuelas públicas, lo que le ha llevado a ser portavoz de la organización "Alliance for Quality Education", que representa padres y comunidades.

Hace una semana el rumor de su candidatura se tornó mucho más fuerte para darse ya por descontado cuando su esposa dimitió de su puesto como asesora en el Departamento de Educación de la ciudad.

También se le vio esos días rodando en la calle acompañada de Matt McLaughlin, un consultor de cine y política, que trabajó para la campaña del alcalde Bill de Blasio, a quien Nixon apoyó y con quien mantiene una estrecha relación, según medios locales.

"Cynthia for NY" es el lema que encabeza la página en la que inició la recaudación de fondos de cara a las primarias para enfrentar a Cuomo, cuya campaña ya había reportado para el pasado enero 30,4 millones de dólares.

En su web de campaña la actriz asegura que no ha sido comprada ni pagada por "intereses especiales" ni aceptará "dinero de corporaciones". En lugar de esto "nuestra campaña estará impulsada por la gente", asegura el mensaje de la página.

Tan pronto Nixon hizo el anuncio, la también actriz Rosie O'Donnell le apoyó a través de un mensaje en Twitter en el que se refiere a ella como "brillante, valiente, audaz, inteligente".

Una encuesta publicada por la Universidad de Siena, en Albany, capital del estado de Nueva York, muestra que Cuomo, con el 66 % de los votos, arrollaría en las primarias a Nixon, que se quedaría con un 19 %, según publica hoy el New York Times.

Además, Cuomo tiene una ventaja de dos contra uno contra cualquiera de sus potenciales rivales republicanos, y goza de una tasa de aprobación del 52 %.

Indica además el Times que Nixon ha estado en contacto con estrategas políticos que ya han impulsado otras campañas progresistas y juega con una ventaja: pese a ser un rostro conocido, el 60 % de los votantes aún no tiene una opinión formada sobre ella.