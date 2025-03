Millie Bobby Brown a los medios: “Derriban a las mujeres para obtener clics”

La actriz británica Millie Bobby Brown asiste al estreno de la película 'The Electric State' en el Teatro Egipcio de los Ángeles, CaliforniaEFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La actriz Millie Bobby Brown, quien por estos días trabaja en la promoción de “Estado Eléctrico”, su película más reciente, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que cuestiona a los medios de comunicación y periodistas que centran sus contenidos en hablar de la edad y el aspecto físico de las mujeres de la industria del entretenimiento.

“Quiero tomarme un momento para hablar de algo que creo que es más grande que yo, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Creo que es necesario hablar sobre esto. Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si se supusiera que me quedara congelada en el tiempo, como si todavía tuviera que lucir como en la temporada 1 de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo”.

En su mensaje, la actriz, que nació en Marbella, España, fue crítica con los artículos y titulares de prensa que escudriñan en la apariencia de las mujeres. Para generar la reflexión, Bobby Brown señaló los titulares:

“Hablemos de los artículos, los titulares, las personas que están tan desesperadas por derribar a las mujeres jóvenes. ‘¿Por qué la generación Z como Millie Bobby Brown está envejeciendo tan mal?‘, por Lydia Hawken. ’¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?‘, por John Ely. ’Millie Bobby Brown es confundida con la madre de alguien mientras guía a su hermana menor Ava por Los Ángeles', por Cassie Carpenter. ‘Matt Lucas de Little Britain ataca ferozmente el nuevo look de cambio de imagen de mamá’ de Millie Bobby Brown”, escrito por Bethan Edwards”.

Según dice, textos de ese tipo lo que hacen es amplificar un insulto “en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una mujer joven. Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos pasen su tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es perturbador. ¿El hecho de que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres? Peor aún".

Finaliza su mensaje con un diagnóstico lúcido sobre el objetivo final de ese tipo de publicaciones en medios de comunicación: Los clis.

“Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas para obtener clics. Las personas desilusionadas no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer en sus términos, no en los de ellos”.

“Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en mujer. No me avergonzarán por mi apariencia, cómo me visto o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad en la que es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de decir algo agradable? Si eso te molesta, me pregunto: ¿qué es lo que te hace sentir tan incómoda? Hagamos las cosas mejor. No solo por mí, sino por todas las niñas que merecen crecer sin miedo a que las destrocen por el simple hecho de existir".