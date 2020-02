Actriz Rosario Dawson confirma que es bisexual

BANG Showbiz

Los seguidores de Rosario Dawson en las redes sociales recordarán el revuelo que causó hace dos años uno de sus tuits con el que quería felicitar el Día del Orgullo a todos sus "compañeros de la comunidad LGBTQ+".

En aquel momento la actriz no aclaró si se consideraba una aliada o un miembro más de ese colectivo y eventualmente el debate acerca de si se había animado o no a 'salir del armario' acabó apagándose.

Sin embargo, la intérprete de "Daredevil" avivó la curiosidad en torno a su orientación sexual al realizar unas confusas declaraciones al portal Bustle en las que confirmó que es bisexual, pero en las que también parece admitir que nunca ha salido con otra mujer y por esa misma razón no le gustaría ajustarse a las etiquetas.

.@RosarioDawson Has Found Her Person — And Her Purposehttps://t.co/Gi4icCmT4f — Bustle (@bustle) February 14, 2020

"La gente no paraba de decir que había salido del armario... no lo hice. A ver, no es que fuera mentira, pero nunca fue mi intención salir de ningún lado. Bueno, supongo que ahora sí lo estoy haciendo. Tampoco he mantenido una relación sentimental dentro de ese espacio, así que nunca lo he sentido como una auténtica vocación", afirmó a Bustle.

Por el momento, habrá que esperar para ver si Rosario Dawson se anima a matizar sus palabras y expresarse con más claridad. Mientras tanto, lo que sí salta a la vista es que en la actualidad ella está muy feliz junto al senador estadounidense Cory Booker, a quien apoyó durante toda la campaña para las primarias del partido demócrata hasta que él decidió retirarse de la contienda.

"Me resultó muy extraño respaldarlo públicamente porque era como si estuviera pidiéndole a los demás que votaran por él, pero en realidad lo estuviera haciendo por mí", reconoció acerca de la posibilidad que se le planteó brevemente de convertirse en la próxima Primera Dama.

