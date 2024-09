Acusan a Jason Momoa de maltratar al equipo de la película de “Minecraft”

Archivo: Jason Momoa asiste al Sundance Film Festival en la premiere de "Deep Rising" en The Ray Theatre el 20 de enero de 2023 en Park City, Utah. Foto: Frazer Harrison - Getty Images - AFP

Valkyrae apareció recientemente en un stream de Twitch de JasonTheWeen, donde le preguntaron cuál fue su peor experiencia con una celebridad. “Tendría que decir Jason Momoa. Le vi tratar mal a algunos miembros del equipo y fue bastante decepcionante”, declaró.

“Fue después de una escena muy intensa y muy emotiva, así que tal vez todavía estaba metido en el personaje, no lo sé, pero me sorprendió un poco cómo trató a algunos miembros del equipo. Simplemente estaba realmente enfadado con ellos porque no estaban haciendo algo bien. Estaban preparando la toma y esas cosas, y él simplemente estaba enfadado, realmente enfadado y gritando”, relató.

“Pensé que no era un buen ambiente de trabajo, que no sería feliz trabajando en estas condiciones”, admitió la streamer criticando así el comportamiento del acto que dio vida a Aquaman en el Universo DC de Zack Snyder.

Todo lo que se sabe sobre el papel de Valkyrae en la película de Minecraft es que es un cameo, similar a otras apariciones cinematográficas que ha hecho en el pasado. La joven tuvo un pequeño papel en Plan en familia junto a Michelle Monaghan y Mark Wahlberg y prestó su voz a Commander Red en cuatro episodios de la serie Sonic Prime.

Dirigida por Jared Hess, Una película de Minecraft está protagonizada por Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen y Emma Myers, entre otros. La cinta llegará a los cines en abril de 2025.