Adriana Bustos se va de Tropicana: así la despidieron sus compañeros

Tropicana anuncia a través de en vivo la salida de Adriana Bustos de la emisora luego de seis años como locutora, para comenzar un nuevo reto profesional. Foto: Tomado de IG: @yosoyadrianabustos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles se anunció que la periodista y locutora Adriana Bustos no continuará en Tropicana, espacio radial en el que trabajó durante los últimos seis años.

Bustos asumirá un nuevo reto como directora de la emisora Bésame, en donde se unirá a un equipo de locutores conformado por, entre otros, Marcelo Cezán, Naty Correa, María Mónica (Mamás Sin Filtros), El Baladólogo y Jair Vázquez. Cabe destacar que la locutora continuará siendo parte de Caracol, compañía a la que también pertenece Bésame.

Te puede interesar: Justicia venezolana condena a cinco personas cómplices del asesinato de rapero Canserbero

¿Quién es Adriana Bustos?

Adriana Bustos es una periodista y locutora colombiana, reconocida por su trayectoria en medios de comunicación radiales. Ha trabajado durante seis años en la emisora Tropicana, en donde muchos la conocen por conducir el pódcast “Entre Valientes”, una producción de este programa que presenta entrevistas íntimas e inspiradoras.

En cada episodio, los invitados comparten cómo han superado situaciones difíciles para salir adelante. En diferentes oportunidades, ha mencionado que esta iniciativa surgió por las historias inspiradoras que llegó a escuchar de los oyentes en sus programas del día a día.

Ahora llega a la emisora Bésame, radio musical especializada en baladas románticas.

Despedida de los compañeros de Adriana Bustos en Tropicana

En una transmisión en vivo realizada a través de las plataformas de Facebook y YouTube de Tropicana Colombia, se dio a conocer la salida de Adriana Bustos. Una emotiva despedida en la que sus compañeros, entre lágrimas, expresaron su cariño y admiración.

Jota Flórez, director de emisora, fue el encargado de revelar la noticia. “A partir de enero, cuando Adriana regrese de sus vacaciones, no volverá a estar en los videos ni en los micrófonos de Tropicana. Sin embargo, la tendremos al lado porque llegará a tomar las riendas de la emisora del lado, Bésame”.

Luego, la locutora se despidió de sus compañeros uno a uno. “Jota ha sido un respaldo gigante para mi carrera, he aprendido de él de una forma impresionante. Luchito me hizo reír desde el primer día que lo conocí, me ayudó, me tendió la mano, Jairito, usted es un maestro de la radio y del periodismo, Gaby, Neydo, ustedes tienen un talento impresionante”.

También tuvo palabras para su esposo Ricardo Ramírez, más conocido como ‘RyR", quien también es locutor de la emisora que deja Bustos. “Mi esposo me lo dio Tropicana, me dio el mejor compañero de trabajo y de vida”.

A lo que él le respondió: “Adriana es la mejor compañera y no porque sea mi esposa, sino porque es demasiado talentosa, una mujer que siempre está ocupada y trabaja en lo que quiere”.

Al finalizar la transmisión, Luisa Fernanda Molina Martínez, más conocida como Luchy DJ, señaló: “Cuando Adriana me contó que se iba, lloré y hoy también lo hago, pero lo hago también de felicidad, porque esta carrera cuesta mucho para las mujeres y más para las que somos madres”.

“Este finde de semana el micrófono de Tropicana se apaga para mí, y se enciende un nuevo proyecto”, mencionó Adriana Bustos en transmisión.