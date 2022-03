Adriana Ocampo, la colombiana ganadora en los “Latin America Lifetime Awards”

La Doctora Adriana C. Ocampo Uria, una de las científicas más reconocidas del mundo además de compartirnos que los sueños se cumplen con pasión, planificación y perseverancia, expresó con estatuilla en mano “Realmente estoy muy orgullosa y más que todo porque han reconocido la ciencia". Foto: Cortesía

Lifetime se suma a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer con la entrega de los Latin America Lifetime Awards (LALA 2022) en una emotiva e inspiradora ceremonia de premiación virtual que se realizó via streaming por el el canal YouTube de Lifetime el pasado jueves 3 de marzo en la cual se reconoció el talento, trayectoria, legado y aporte humano de cinco mujeres latinoamericanas que están haciendo historia en sus profesiones.

La ceremonia conducida por Cesar Sabroso, Senior VP de Marketing y PR de A+E Networks Latin America contó con la presencia de las cinco mujeres distinguidas por LIFETIME en esta segunda edición: la reconocida artista plástica Marta Minujín (Argentina); la cantante de afrourbano y afropop Margareth Menezes (Brasil); Christiane Endler (Chile), futbolista profesional y ganadora del premio The Best entregado por FIFA como Mejor Portera 2021; la científica y Gerente de Programas Científicos en la Dirección de Misiones Científicas (SMD) de la NASA, la Dra. Adriana Ocampo C. Uria (Colombia;) y la cantante, antropóloga y filántropa Lila Downs (México), ganadora de un Grammy Internacional y de 5 Latin Grammy Awards. Todas ellas han destacado por su constancia e incansable labor por alcanzar sus sueños y a la vez han empujado las fronteras y llevado, más allá de sus países de origen, el nombre de América Latina por el mundo.

Los Latin America Lifetime Awards fueron creados por LIFETIME con el propósito de rendir un merecido homenaje a las mujeres que con su ejemplo empoderan a otras mujeres, que con sus logros, trayectoria y testimonio han logrado romper paradigmas y sirven de inspiración, que representan los desafíos, luchas y logros de la mujer latinoamericana en el mundo.

Con un emotivo video introductorio, una a una las cinco mujeres galardonadas con los Latin America Lifetime Awards agradecieron por recibir este reconocimiento por parte de Lifetime y compartieron sus pensamientos acerca de ser mujeres sobresalientes, exitosas y un ejemplo para sus pares femeninas de todo el mundo.

Poseedora de un gran talento y un carisma inigualable, la artista plástica Marta Minujín fue la primera premiada en dar su palabra y expresó su visión del arte femenino en la actualidad: “Avanzamos tanto que la participación de las mujeres en el arte va a cambiar mucho la historia del arte universal. Hay tantas buenas mujeres artistas que han entrado en el mundo del arte y han cambiado la historia. Antes la gente decía ‘ella es arte de mujer’. Pero ahora no. Ahora ya ni siquiera nadie diferencia, porque el arte no tiene sexo” explicó la artista de 79 años, quien también comentó que primero se casó con el arte y ahora se casará con la inmortalidad.

La Doctora Adriana C. Ocampo Uria, una de las científicas más reconocidas del mundo además de compartirnos que los sueños se cumplen con pasión, planificación y perseverancia, expresó con estatuilla en mano “Realmente estoy muy orgullosa y más que todo porque han reconocido la ciencia. Pienso que la ciencia es uno de los elementos que contribuye a que nuestra sociedad se enriquezca tanto. Para mí este gran viaje épico de lo que es la exploración espacial empezó con un sueño, como una niña soñando en el techo de mi casa, con mi perrito, soñando qué eran esos puntos blancos, esos puntos brillantes en la bóveda celeste”.

La geóloga colombiana científica de la NASA. “Exploramos para el bien de la humanidad. Somos una sola especie en un solo hermoso planeta y unidos y unidas podemos lograr cosas increíbles. Nuestra especie está hecha para crear, para inventar, para explorar. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso, cuando vamos a explorar otras superficies humanas, otras superficies planetarias, como la Luna o Marte, lo haremos con una tripulación muy diversa. No importa en el espacio el color de piel, no importa quién eres, lo que importa es tu mente, tu conocimiento, tu preparación. Y eso es lo fantástico de la exploración espacial: que desde allá arriba, viendo a nuestro pequeño punto azul, nos damos cuenta de este bello planeta en el cual vivimos que tenemos que aprender a preservarlo. Muchas gracias por este bello amor y me encanta la estatuilla que simboliza las alas, las alas que nosotros como especie y como femenino, damos para avanzar el conocimiento por intermedio de la música, del arte, de la palabra y de empujar nuevas ideas para mejorar a la humanidad”.