Aida Victoria Merlano anunció su embarazo en Instagram

Desde hace unos meses, Aida Victoria Merlano había desatado algunas especulaciones sobre un posible embarazo. La noticia, que generó gran revuelo, vino a confirmar los rumores. Su publicación ya cuenta con 11.2 millones de visitas y más de 600,000 likes.

El video comienza con una pregunta: “¿Cómo es que eres tan fuerte?”. Continúa con un grupo de varios clips -entre ellos, fragmentos de noticieros- que hacen alusión al proceso judicial que la ha acompañado en los últimos años. En el reel, Aida está vestida con una chaqueta negra y se oculta con su capota.

Luego, en una toma frente al espejo, Aida descubre su cabeza y comienza a maquillarse, pues el video también es una pieza publicitaria para la marca Ayeluz Cosmetics (colaboradores de la publicación en Instagram). La influenciadora dice que “mientras se nos permita llevar el maquillaje por fuera, cada quien verá qué pesar esconde por dentro”.

Al terminar, Merlano hace aparición en un fondo negro, con ropa distinta y un maquillaje bastante elaborado. Hasta ese momento, su estómago había estado completamente cubierto. Entonces, con una voz en off responde a la pregunta sobre si el “aguante” ha valido la pena: “Porque la adversidad resulta convirtiéndose en el taller donde construimos a la mujer que vinimos a ser”.

En sus últimas historias de Instagram, la influencer compartió que decidió esperar un tiempo para revelar su embarazo, pues no era algo que pudiera tomar “tan a la ligera”, aún no tenía autorización médica y no había pasado del primer trimestre.

Además, sin mencionar un nombre en concreto, afirmó que una mujer reveló su embarazo antes de tiempo, hecho que la afectó de gran manera: “cuando tú tienes tanto ilusión por algo, tú quieres ser quien lo diga”.

Aida Victoria Merlano y su situación jurídica

En 2019, la abogada y figura política, Aida Merlano, su madre, se convirtió en prófuga de la justicia. Las cámaras de seguridad registraron cuando, en medio de una cita en el Centro Médico de la Sabana, bajó desde el tercer piso del lugar deslizándose con una cuerda amarrada a la mesa del consultorio. Un segundo video muestra la caída de la mujer y el momento en el que sube a una motocicleta que aguardaba por ella.

Aida Victoria, por su parte, fue vinculada al caso como cómplice de la fuga de su madre. Esto, después de que fuera reconocida en las mismas grabaciones.

Luego de atravesar momentos difíciles, la creadora de contenido también se ha encargado de llevar un mensaje de fortaleza a sus seguidores y compartir momentos importantes de su vida, como su actual relación con Juan David Tejada y su embarazo.