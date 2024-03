Aída Victoria Merlano dice que la DIAN la embargó, ¿qué pasó?

Este embargo fue reportado por la barranquillera en menos de una semana de su condena a casi 14 años de cárcel. Foto: @aidavictoriam en Instagram

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano contó a través de su cuenta de Instagram que fue embargada por la DIAN. Según relata, sucedió a los pocos días de que fuera aumentada su condena por la justicia colombiana a casi 14 años de cárcel por ayudar a escapar de prisión a su madre, Aída Merlano Rebolledo, excongresista sentenciada por corrupción. Este lío jurídico se suma al de lavados de activos y enriquecimiento ilícito, por el que la Fiscalía la llevará a juicio próximamente.

Quizá le pueda interesar: Horóscopo diario gratis para hoy 27 de marzo del 2024

Lo que dijo Aída Victoria Merlano sobre el embargo

La instagramer contó que el pasado viernes, 22 de marzo, le llegó a su cuenta bancaria un pago de Facebook que luego desapreció, según ella, sin previo aviso. “El viernes me llega un pago de Facebook y hoy no me aparece. Llamo al banco y me dicen que tengo un embargo de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) de Barranquilla. No recibí ninguna notificación, simplemente me embargaron por una supuesta deuda que tengo”, aseguró la joven.

También indicó que se comunicó con su equipo jurídico, para conocer el problema y este le habría reportado que sus cuentas estaban en orden. “Llamando a mi contador, llamando a mi tributarista, llamando a todo mi equipo jurídico, me mandaron comprobantes de que yo he pagado todo. No sé por qué me embargaron”, relató.

A su denuncia agregó un pantallazo de historial de movimientos de su aplicación de Bancolombia, en el que se ve un descuento denominado “débito por embargo”, registrado este martes 26 de marzo. “Que me condenen el jueves y que hoy me embarguen por una deuda inexistente, es solo causalidad”, agregó sarcásticamente en la historia de Instagram, en donde no ha entregado más detalles del requerimiento judicial.

Lea: Shakira convoca a miles de personas en un concierto gratis en Nueva York

Aída Victoria Merlano, acusada por enriquecimiento ilícito

Cabe recodar, que la condena por la fuga de su madre Aída Merlano no es el único lío judicial que enfrenta la creadora de contenido. La Fiscalía también anunció que imputará a Merlano Manzaneda por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pues, al parecer, la hija de la excongresista no ha podido justificar el origen de varios bienes que se encuentran a su nombre.

Estos delitos le iban a ser imputados en una audiencia el pasado 7 de septiembre, pero fue aplazada. La Fiscalía la acusa de ayudar a ocultar bienes obtenidos ilegalmente por su madre, tras crear una empresa ficticia, que habría alcanzado un patrimonio de 3.200 millones de pesos, que no tenía como justificar y se habrían usado en la campaña electoral de la exrepresentante.

Aunque la justicia colombiana no ha dado a conocer que este haya sido el motivo del embargo, la barranquillera reitera que no fue notificada de este nuevo requerimiento judicial. Sin embargo, podría tratarse de una medida cautelar, que según el abogado Juan Mendoza, de la firma Dret Legal, le dijo a Asunto Legales, “no es necesario que el demandado sepa que pidieron medidas en su contra”.

Además del embargo y la condena por la fuga de su madre, Aída Victoria Merlano tiene pendiente este caso por enriquecimiento ilícito, del que se espera la confirmación del juicio, que fue aplazado desde diciembre del año pasado. Por este último delito, puede estar condenada entre otros 6 y 10 años.