Alberto Linero advierte que se están haciendo pasar por él para estafar en redes

En 2018, Alberto Linero se retiró del sacerdocio. Foto: @plinero

Alberto Linero sigue siendo una figura pública y panelista de la cadena Blu Radio y es por esto que algunas personas han usado su nombre para estafar. Aseguró que han sido muchas las personas que se han visto afectadas por estos, y dio una lista de publicidades engañosas que se están lucrando con su imagen a través de su cuenta de Instagram.

“Quiero insistir en tres cosas. Una, no hago ningún tipo de publicidad, ni de medicamentos, ni de inversiones financieras, ni nada por el estilo. Segundo, no ofrezco nunca, soluciones mágicas, en la vida siempre hay que esforzarse; mi fe siempre nos lleva a saber que hay que trabajar duró, no crea en eso, sospeché en todo lo que parezca mágico. Tercero, no crea en todo lo que hay en redes”, dijo el samario en un video.

En septiembre 2018, y tras 33 en el sacerdocio, Alberto Linero anunció su deseo de retirarse.“Yo he vivido los últimos 33 años de mi vida vinculado a la comunidad eclesial, he sido feliz, he sido un tipo que tiene mucho que agradecer a la Iglesia. He sido realmente pleno, pero hoy he querido —y entiendo— que quiero vivir la vida de otra manera. Hacer otras cosas en mi vida personal”, dijo.

Esposa de Alberto Linero

Tras su retiro, Linero ha tenido varios cambios en su vida, incluso en febrero de este 2023 se casó con María Alcira Matallana. “María Alcira ha sido una bendición para mí. María Alcira ha sido la confirmación de Dios de que tomé una buena decisión”.

Alberto Linero denuncia estafas

