Alejandro Riaño habló sobre entrevista que salió mal con Pirlo: “No la subiremos”

El comediante Alejandro Riaño se vio en la necesidad de aclarar la situación tras la difusión de videos del cantante de trap caleño, Pirlo, en un estado de alicoramiento durante su participación en “The Juanpis Show”, un programa que dirige el comediante bogotano, a través de su personaje Juanpis González. Luego, Pirlo dio su versión aceptando el error y reconociendo que se pasó de tragos.

“La entrevista salió muy mal, fue muy incómoda, muy difícil de llevar, pero nosotros hablando en la oficina dijimos ‘es un tipo de 25 años, está bajando todo el tiempo al camerino, bastante asustado, muy nervioso. Siempre con ganas de llevar la entrevista bien’. Pero no fue así, se salió de control el personaje”, explicó Alejandro Riaño en historias de Instagram.

#DENIGRANTE. Alejandro Riaño tuvo que salir a darle explicaciones a sus fans, pues asistentes al show de Juanpis González estarían pidiendo devolución de dinero luego de asistir a fallida presentación con polémico cantante de música trap que supuestamente tiene buen crecimiento. pic.twitter.com/c9mkxOveyT — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) February 18, 2025

Riaño contó que ellos tienen un equipo de investigación que se encarga de indagar sobre el personaje, pero que no esperaban este comportamiento. “El man comenzó a tomar de la manera en que comenzó a tomar, prendió su porro, porque dijo, ‘hagámoslo visible que no pasa nada’. Ya había eso pasado con Arcangel y lo manejó superbién y la entrevista fue tremenda”, agregó el comediante.

Varias horas después, Pirlo publicó varias historias en Instagram refiriéndose a la situación en la que reconoció su falla e indicó que ese día no descansó ni se alimentó bien. “Tengo que aceptar que el error fue mío. Lo que pasó fue que me dejé llevar de los tragos. El que estuvo en la entrevista pudo haber visto que tomé desde que empezó la entrevista”, aseguró.

“Con Juanpis, la producción y la gente que estuvo en la entrevista, mil disculpas... no fueron nervios, fue más un juego de emociones, me dejé llevar por la emoción y me puse a tomar muy rápido en la entrevista. Fue un fracaso porque la gente quería saber más de mí y yo nunca pude contra bien las cosas”, añadió el caleño.

Finalmente, Riaño decidió no publicar la entrevista, puesto que dice que su “intención no es acabarle la carrera a nadie, porque o si no la sacamos”. Mientras tanto, el comediante y el músico hablaron de la posibilidad de una segunda entrevista más adelante.

“Al siguiente día me escribió pidiéndome disculpas, que se repitiera, ya veremos porque estamos con otros invitados... Creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Escribió de una manera muy honesta, cosas que obviamente no voy a revelar”, indicó Riaño, mientras que Pirlo prometió “a ir en un estado de sanidad, ni trago ni nada”.