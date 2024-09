Alejo de “El Desafío XX” reveló cuánto dinero ganó luego de ser eliminado

Alejo salió del programa en el día 107. Foto: Caracol Televisión

Alejo, del equipo Tino, se convirtió en el eliminado número 20 de “El Desafío XX”. En el capítulo 107 del programa, Alejandro Londoño Aguirre y Luisa Sanmiguel se despidieron de sus compañeros al perder en el desafío a muerte. Alejo contó con cuánto dinero se quedó tras ser eliminado.

¿Cuánto dinero se lleva Alejo de “El Desafío XX”?

El deportista aseguró que se quedó con entre $13 y $15 millones. “Eso no alcanza para nada, con eso pagaré deudas de la moto y le regalaré el pase a mi hermana, no alcanza para construir el imperio que sueño, pero igualmente estoy feliz y agradecido, cualquier cosa es cariño”, dijo en entrevista.

“La verdad en este momento no tengo las cuentas claras, pero en el primer momento tenía $38 millones, ya a partir de este momento, como tuvimos que pagar muchos arriendos, creo que me voy con %15 millones o hasta menos. También les regalé plata a los últimos desafiantes que nos dieron una alegría inmensa después de nueve derrotas, les regalé plata, entonces no tengo las cuentas muy claras”, explicó Alejo al programa La Red.

“¡Hoy se despide del Desafío 20 Años uno de los responsables de que la bandera de Omega ondeara en lo más alto por primera vez! Alejo, capitán y líder indiscutible, le dice adiós a su sueño en la competencia. Estamos seguros de que este adiós solo es el comienzo de algo mucho más grande para él”, se lee en la cuenta de Instagram de “El Desafío XX”.