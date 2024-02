Aleks Syntek habla sobre sus adicciones y cuenta cómo las superó

Su tía María Eugenia Peña le enseñó a tocar piano a sus 7 años y desde ese momento su familia se dio cuenta del talento que tenía para la música Foto: Arturo Rodríguez

Raúl Alejandro Escajadillo Peña, conocido artísticamente como Aleks Syntek nació en Mérida. capital del estado de Yucatán en México, es el menor de cinco hermanos y su madre, según cuenta él, no estaba preparada para recibirlo. Con su padre convivía muy poco, pues trabajaba mucho. Aun así, el cantante cuenta que su padre siempre fue muy cariñoso y lo incentivó a seguir sus sueños. “Siempre me decía que yo iba a ser un niño genio, vas a ser presidente o astronauta, lo que tú queras ser”, recordó en el programa de Caracol Televisión “Se dice de mí”.

Su tía María Eugenia Peña le enseñó a tocar piano a sus 7 años y desde ese momento su familia se dio cuenta del talento que tenía para la música, era como si ese fuera su llamado. Sus hermanos por otro lado no creían en él al principio, todos se caracterizaban por ser buenos en otras disciplinas, pero ninguna de ellas era artística hasta que Syntek comenzó a mostrar interés por la música.

Recuerda también que en su casa no había instrumentos, su familia era modesta, vivían en una casa de interés social y tenían muchas carencias, aunque nunca le faltó lo necesario. Justo de esa carencia de instrumentos nació su nombre artístico, “recuerdo que siempre que salía a donde algún amigo que tuviera instrumentos se los pedía prestados, decía “déjame tocar el teclado” y así. Un día fui donde un amigo y me dijo “oye, tú eres “el sin teclados”, siempre lo pides prestados”, comentó en el programa. Desde ese momento, sus amigos empezaron a decirle “Alejandro sin teclados”, hasta que tuvo su primera banda de rock en los 80 y decidió dejar “Aleks Syntek”.

Los problemas

Luego de lograr una estabilidad importante en la música, los problemas comenzaron a llegar. Su grupo se desintegró, su mánager lo demandó, su novia (actualmente esposa Karen Coronado) lo dejó y el dinero que tenía lo invirtió en bienes raíces y lo perdió por la recesión económica que tuvo México en esa época. “En ese momento solo faltaba que pasara un perro y me orinara encima”, bromeó en el programa.

Cuando todo parecía perdido, lo llamaron para hacer una canción en una película. De ahí nació “Sexo, pudor y lágrimas”. El artista reveló que escribió esa canción pensando en su pareja para que regresara con él. Y así fue. “La gente en la disquera le preguntaba a mi hermana, ¿cuándo vas a volver a terminar con Áleks para que vuelva a componer una canción así?”, recordó su cuñada Ingrid Coronado luego de reafirmar que el sencillo ha sido uno de los más exitosos en la carrera de Syntek.

El alcohol

“Con el tiempo comencé a descubrir que bebía mucho para evitar el miedo al escenario, el trago me daba la posibilidad de “envalentonarme”. Su padre tuvo problemas graves de alcoholismo, según el cantante fue un hombre muy inteligente, pero nunca pudo superar su adicción. Él cree que este factor tuvo mucho que ver cuando comenzó a tomar de manera desmedida, no podía parar. La época, la vida nocturna, la farándula y el éxito también hicieron lo suyo.

“Cuando le propuse matrimonio a mi esposa, ella me dijo “te amo con todo mi corazón, pero si no dejas de beber, no me quiero casar contigo. No quiero ser cómplice de cómo te vas destruyendo”, recordó. Su madre encontraba botellas de alcohol vacías, sus hermanos también notaban que algo andaba mal, pero lo que le dijo Karen cambió su perspectiva y comenzó a cambiar, dejando el alcohol y el cigarrillo.