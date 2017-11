Alessandra Ambrosio deja la pasarela de Victoria's Secret luego de 17 años

Redacción gente

Alessandra Ambrosio realizó el lunes pasado su último desfile con Victoria's Secret. La modelo anunció que el Fashion Show de Shanghái, China, era el último en el que participaba, pues quiere dedicarse a su familia y a forjar una carrera como actriz. (Galería Alessandra Ambrosio en los Victoria's Secret Fashion Show).

Por medio de un mensaje en Instagram, la modelo brasileña de 36 años se despidió de la firma para la que trabajó durante 17 años.

"No puedo describir con palabras lo agradecida que estoy de haber estado trabajando para esta increíble marca que nos inspira a mí y a las mujeres de todo el mundo. En mis sueños más locos nunca me hubiera imaginado haciendo 17 desfiles de moda de Victoria's Secret. Gracias Ed y toda mi familia Victoria's Secret por hacer que estos recuerdos sean inolvidables", escribió la modelo. (Imágenes del Victoria's Secret Fashion Show 2017).

"Anoche fue muy emotivo despedirme de mis ángeles hermanas, pero hicimos el espectáculo más grande y mejor que nunca. No podría haber hecho esto sin todo el amor y el apoyo de mis fans. ¡Me enorgullece ser parte del movimiento de Victoria's Secret! ¡Siempre los estaré animando! Los amaré por siempre", añadió.

Alessandra Ambrosio comenzó a trabajar en Victoria's Secret en 2000 y pronto se convirtió en una de las modelos favoritas de la firma, junto a su compatriota Adriana Lima. Ambas lucieron en el Fashion Show de 2014 el Dream Angels Fantansy, la pieza más importante de la noche.

Alessandra Ambrosio está casada con Jamie Mazur y tiene dos hijos: Anja y Noah. En 2008, cuando su primera hija tenía tres meses de nacida, Alessandra Ambrosio participó en el Victoria's Secret Fashion Show.

Años después reconoció que fue uno de los momentos más difíciles de su carrera.

"No fue nada fácil recuperar la figura después del embarazo. Después de tener a Anja solo tuve tres meses para perder todo el peso [antes de participar en el desfile de Victoria's Secret]. Seguí una dieta de 1200 calorías al día de un servicio de comida a domicilio. No podría volver a hacer algo así", dijo en 2015 a la publicación The Edit.

En esa entrevista reconoció que su cuerpo jamás volvió a ser el que tenía antes de quedar embarazada, pero también comentó que ahora luce mejor gracias al entrenamiento físico.

Alessandra Ambrosio, quien también es imagen de las marcas Omega y Cîroc, dice que tras su retiro de Victoria's Secret quiere dedicarse a su familia y a forjar una carrera como actriz, ya que recientemente participó en la película "Daddy's Home 2". También seguirá adelante con su línea de vestidos de baño "Ale by Alessandra".