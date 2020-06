Álvaro Castaño: el hacedor de lo imposible

Fundó en la década del 50 la emisora HJCK para promover la radio, la cultura y la academia en Colombia. Caracol Televisión lo recuerda en su cumpleaños número 100 con el documental “Álvaro Castaño: para la inmensa mayoría”.

Álvaro Castaño (1920-2016) fue un quijote del siglo pasado que vivió con pasión y nunca tuvo imposibles. Veía molinos de viento y Dulcineas en todas sus aventuras. Fue un dandi, un hombre elegante, fino, carismático y con un sentido del humor exquisito y único.

Se caracterizó por su amor al arte, la cultura y la naturaleza. Fue un visionario en todos los sentidos de la vida. En 1950 realizó una de sus ideas más locas y preciadas para el país: fundó, junto a Eduardo Caballero, Hernando y Alfonso Martínez Rueda, Alfonso Peñaranda y Gonzalo Rueda Caro, la HJCK: El Mundo en Bogotá, una de las emisoras culturales más importantes.

Su legado, tanto en la radio como en la cultura, es imborrable e incuestionable. Por esta razón, y con el objetivo de homenajearlo en su cumpleaños número cien, Caracol Televisión presentará mañana, a las 10:00 p.m., el documental Álvaro Castaño: para la inmensa mayoría.

Esta producción, que será un recuento de la historia bogotana, contará la vida y obra de Castaño: sus relaciones, sueños, miedos y últimos días.

“El objetivo era contar esa historia de la emisora y la gente que la creó. Esa generación cambió al país, de ahí salieron los grandes escritores, científicos, músicos y personajes del siglo pasado. Él (Castaño) logró armarse una vida alrededor de la cultura en una época donde era imposible”, manifestó Alessandro Angulo, productor general del documental y reconocido por su trabajo en El sendero de la anaconda.

Mediante el eslogan de “la inmensa minoría”, Castaño masificó la cultura y la sacó de su nicho elitista. Logró que la música de Schubert, Mozart, Beethoven y Wagner, entre otros, se convirtiera en algo cotidiano.

“La cultura es una cenicienta en este país cuando, realmente, es parte de una educación básica de los seres humanos. Es la capacidad de trascender, viajar, aprender historia, vivir la música; te vuelve una mejor persona porque consultas oráculos un poco más altos de los que te rodean a diario. Te saca de la cotidianidad y te da alas para volar”, afirmó la periodista y escritora Pilar Castaño, hija de Álvaro y Gloria Valencia.

Castaño soñaba en grande y siempre cumplía con sus propósitos. Los primeros años de la HJCK se pueden resumir en cómo él, junto a su esposa Gloria Valencia de Castaño, maleteaban por todos lados buscando pautas para la emisora.

“Papá no habría logrado esto sin mi mamá y viceversa. Esta fuerza de los dos hizo que trascendiera a lo que estamos viviendo hoy”, agregó Pilar, quien, además de crecer rodeada de las mentes más brillantes del siglo XX, trabajó por muchos años con su madre en varios medios de comunicación del país.

Gloria Valencia, el gran amor de Álvaro Castaño

Los televidentes serán testigos del amor sincero de esta pareja. Los dos eran buenos, pero cuando unían fuerzas y estaban en un mismo lugar era una experiencia de otro mundo.

“Un tema transversal en esta historia, y suena un poco cursi, es la construcción del amor. Aquí hay una gente enamorada de un cuento. Alrededor de esa relación logran construir una sociedad que va más allá de los proyectos culturales de la HJCK”, agregó Angulo.

Gloria, más conocida como la dama de la televisión, tuvo varios proyectos, siendo Naturalia el más recordado. Un programa de televisión, entre 1974 y 1993, que mostraba las maravillas del mundo de la naturaleza.

“Fue una niñez maravillosa y creativa. Un par de personas trabajadoras y espectaculares que no tenían tiempo para una cosa distinta que forjar cultura (…). Cuando ellos se murieron, cada uno tuvo magnolias en su ataúd, y cuando me casé entré al altar con mi magnolia, igual que mi mamá y papá. Siempre hemos tenido una relación directa con los animales y la naturaleza”, explicó Pilar.

Ese carisma, brillantez e inteligencia de los dos hizo que personajes como Gabriel García Márquez, Jean Paul Sartre, Juan Rulfo, Alejandra Pizarnik, Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa pasaran por los micrófonos de la emisora que, al día de hoy, posee uno de los archivos culturales más importantes del país.

Según Angulo, esta fue otra de las razones por las que decidió ser el productor general de esta historia. “Desde hace mucho me ha interesado trabajar con los recuerdos nuestros, los archivos. En Colombia hay una carencia enorme de archivos y tenemos una historia radial y televisiva muy fuerte. Siempre había estado detrás de los archivos de la HJCK y cuando me enteré que la iban a relanzar me pareció que había un espacio para contar su historia y la de los personajes detrás de ella”, dijo.

La HJCK, que hoy pertenece a Caracol Televisión, cumple setenta años en septiembre. Aunque ya no está en el dial, pues en 2005 migró a la era digital, sigue siendo una parte importante de la historia colombiana. El público que vea el documental regresará al pasado para entender el presente. Un especial para recordar al hombre que logró que la inmensa minoría se convirtiera en una gran mayoría.