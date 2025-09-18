Amalia Andrade: “Sigo creyendo que el amor es un milagro” 

En su paso por Claro Oscuro, la escritora colombiana Amalia Andrade habla de, entre otras cosas, el concepto del éxito en su vida, la importancia del amor para su obra y del origen de la cuarta temporada de “Todas las cosas maravillosas”, la obra de teatro en la que actúa. Un espacio donde la también ilustradora se sube al escenario para recordarnos, con humor y honestidad, que incluso en los días más difíciles siempre hay algo maravilloso y un refugio emocional. “Un lugar seguro donde se puede sentir sin filtros, llorar sin miedo y reír sin culpa”.