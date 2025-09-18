No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Home

Entretenimiento
Gente
18 de septiembre de 2025 - 05:01 p. m.

Amalia Andrade: “Sigo creyendo que el amor es un milagro” 

En su paso por Claro Oscuro, la escritora colombiana Amalia Andrade habla de, entre otras cosas, el concepto del éxito en su vida, la importancia del amor para su obra y del origen de la cuarta temporada de “Todas las cosas maravillosas”, la obra de teatro en la que actúa. Un espacio donde la también ilustradora se sube al escenario para recordarnos, con humor y honestidad, que incluso en los días más difíciles siempre hay algo maravilloso y un refugio emocional. “Un lugar seguro donde se puede sentir sin filtros, llorar sin miedo y reír sin culpa”.

Joseph Casañas Angulo

Joseph Casañas Angulo

Valentina Santiago García

Valentina Santiago García

Laura Isabel Sánchez Useche

Laura Isabel Sánchez Useche

Temas Relacionados

Amalia Andrade

escritora

escritora colombiana

Claro Oscuro

cali

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar