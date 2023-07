Amazon Music y Wondery lanzan “Asesinamente”, un podcast de crimen real

En este podcast, Paola Rojas cautivará a los oyentes al relatar los casos más estremecedores que han dejado una marca indeleble en la historia. Foto: Cortesía

Amazon Music anuncia el lanzamiento del podcast “Asesinamente”. Este emocionante podcast está narrado por la reconocida periodista mexicana, Paola Rojas, y se basa en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong, desentrañando los escalofriantes detalles de las retorcidas mentes de algunos de los asesinos en serie más conocidos de todos los tiempos. Encuentra ya los tres primeros episodios de “Asesinamente” en Amazon Music a partir de hoy, y cada semana, un nuevo episodio donde quiera que escuches podcasts.

En este podcast, Paola Rojas cautivará a los oyentes al relatar los casos más estremecedores que han dejado una marca indeleble en la historia y han desconcertado a los expertos en el campo. “Asesinamente” desafiará las percepciones de los espectadores y los transportará al corazón de la maldad humana, ofreciendo una experiencia aterradora y fascinante, explorando los perfiles psicológicos, patrones y motivaciones de los asesinos más infames, desde Juana Barraza, conocida como “La mataviejitas”, hasta Peter Madsen, apodado “El asesino del submarino”, y Aileen Wuornos.

“Este proyecto me atrapó por completo; agradezco a Wondery y Amazon Music por invitarme a ser la narradora, ya que representa algo completamente distinto, una producción de calidad que me permite llegar a nuevas audiencias y explorar los misterios más oscuros de la mente humana. “Asesinamente” nos adentra en la psique de los personajes, quedé cautivada por la investigación meticulosa de una mujer que no se conforma con lo obvio, sino que con su trabajo nos adentra en los perfiles, contextos, incluso la infancia y la familia de los protagonistas, brindando una oportunidad única para presenciar aquellos hechos conocidos en su momento, pero desde una perspectiva más profunda y reveladora. El trabajo de Candice DeLong es verdaderamente excepcional, su dedicación es palpable en cada episodio.” comentó Paola Rojas, narradora del podcast “Asesinamente”

“Estamos seguros de que este podcast narrado por Paola Rojas sumergirá a los oyentes en la mente oscura y fascinante de los asesinos seriales más notorios de todos los tiempos. Con detalles escalofriantes y una narración cautivadora, ‘Asesinamente’ desafía las percepciones y ofrece una experiencia aterradora, ya que está hecho para atraer a la gente que busca explorar los misterios de la naturaleza humana y el mundo del crimen. Prepárense para un viaje único que cambiará su forma de ver estos casos impactantes” comentó Sarah Barrett, Head de México Podcast Content para Wondery.

El emocionante estreno de los tres primeros episodios de “Asesinamente” está programado para hoy 19 de julio en Amazon Music y una semana después, se estrenará el primer episodio en cualquier servicio donde escuches podcast. Cada episodio tendrá una duración de 25 a 30 minutos, lo que permitirá a los oyentes sumergirse en los detalles fascinantes de cada caso de asesino serial.

No puedes perderte “Asesinamente” con una ventana de exclusividad en Amazon Music y semanalmente en tu servicio favorito de podcast. Prepárate para adentrarte en la fascinante y oscura mente criminal mientras acompañas a Paola Rojas en este impactante viaje. Serás testigo de los casos más escalofriantes y perturbadores protagonizados por los asesinos seriales más notorios de todos los tiempos.