Amber Heard se rinde y llega a un acuerdo con Johnny Depp para evitar otro juicio

Amber Heard llegó a un acuerdo con su exmarido Johnny Depp para concluir definitivamente el juicio por difamación en el que se enfrentaban, según ha comunicado la actriz en su cuenta oficial de Instagram. En el mediático proceso judicial, en el que ambos actores se intercambiaron acusaciones de violencia doméstica, Heard fue declarada culpable y condenada a pagar 15 millones de dólares (que finalmente fueron 10,3 millones) a Depp por daños compensatorios y punitivos.

En el comunicado publicado por la actriz de Aquaman, Heard aclaró que no se trata de “un acto de concesión” al actor. Además, ha querido señalar al sistema legal estadounidense como el factor que le hizo decidir buscar un acuerdo para el caso. “Abundantes pruebas que corroboraban (mi) testimonio fueron excluidas”, ha declarado la actriz.

El morbo que ha acompañado al juicio desde su comienzo, que incluso se convirtió en película, ha impulsado la idea de Heard de evitar un tercer proceso contra Depp. “Tomo esta decisión habiendo perdido la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio desprotegido sirvió como entretenimiento y carnaza para las redes sociales”, ha explicado Heard, lamentando que el escabroso proceso fuera objeto de burla y campañas de odio en redes sociales.

La negativa de la actriz para afrontar un tercer juicio ha sido clave para decidir este acuerdo bilateral, que según The Mirror culminó con un trato en el que la compañía de seguros de Amber Heard pagará 1 millón de dólares a Johnny Depp. “Simplemente no puedo pasar por eso por tercera vez”, ha declarado la actriz, que añade que quiere pasar su tiempo “productivamente y con propósito”, mostrándose optimista tras estos tumultuosos años de proceso judicial.

“Las mujeres no deberían tener que enfrentarse a malos tratos o a la bancarrota por decir la verdad, pero por desgracia esto no es algo raro”, ha declarado Heard. “No voy a dejar que lo ocurrido me amenace, me desanime o me disuada de decir la verdad. Nadie puede y nadie me la quitará. Mi voz sigue siendo para siempre el activo más valioso que tengo”, ha escrito contundentemente la actriz y modelo en su comunicado.

La historia del caso Heard-Depp se remonta al año 2018, cuando el actor de Piratas del Caribe acusó a Heard de difamación en un artículo de opinión que escribió para el Washington Post.

La sentencia del juicio, emitida en junio de 2022, condenó a Amber Heard a pagar 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos a su exmarido, Johnny Depp. La condena de daños punitivos fue reducida por un juez de Virginia a 350.000 dólares, dejando la condena final de Heard en 10,3 millones.

El jurado también acusó a Johnny Depp a pagar 2 millones de dólares en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos. La demanda de Heard contra el actor alegaba difamación por las declaraciones que el abogado de Depp hizo sobre sus denuncias de abuso.