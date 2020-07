Ana González lleva su exposición “Chinyia” a la embajada de Colombia en Madrid

View this post on Instagram

Hoy 7 de julio en Madrid a las 7 pm inauguramos con la Embajada de Colombia en España, en el CENTRO GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ la exposición CHINYIA que habla sobre el oro, la deforestación. Arte y Naturaleza. Gracias @galerialacometa @palomajara @marianarestreporey con obras de la #seriechinyia También una obra en colaboración con @ruvenafanador