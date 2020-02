Andrea Valdiri dice que sabotearon su presentación en La Guacherna, la organización la desmiente

Rredacción Gente

Muy accidentado y polémico resultó el cierre de la noche de Guacherna en Barranquila por cuenta de un incidente en el que resultaron involucrados, entre otros, la empresaria y bailarina, Andrea Valdiri, la reina del Carnaval de Barranquilla, Isabella Chams Vega y la propia organización del evento.

Según cuenta Andrea Valdiri en sus historias de Instagram, anoche, cuando se preparaba para su presentación en el desfile, personal de seguridad del evento saboteó a su comparsa e impidió que llegara hasta el final del desfile.

"Tengo el corazón partido. Me hicieron la vida imposible. Mucha gente de seguridad me dijo: 'no vas a salir'. Hicieron pasar a muchas comparsas y a mí me dejaron atrás. Cuando por fin me dan la orden de salir, mucha gente me escribió que el evento ya se había terminado".

Según Valdiri, "cuando pasa eso, la misma gente, me ayudó para que se viera mi show. Lastimosamente, como no había barreras, no se pudo porque la gente se metió y no pude llegar hasta el final. Sé que muchos me esperaron hasta el final, pero no es mi culpa. Enténdame", indicó.

Según la modelo, lo que sucedió fue responsabilidad de los organizadores del evento. "La desorganización fue grande. Hago un llamado a la reflexión sobre qué tipo de persona organiza este tipo de eventos. Ese es el problema de no analizar qué tipo de personas dirigen este evento. Una persona con estos cargos directivos tiene que tener la capacidad para trabajar con todos.

Tienen que tener inteligencia emocional porque son los que representan una fiesta del pueblo, porque si no hacen quedar mal al Carnaval y a la Reina".

En una de sus historias, Valdiri cuenta que en una e las reuniones previas al evento, un grupo de "los de las comparsas no me me dijeron que yo no me podía sobrar más que la reina (...) el puesto de la reina, es el puesto de la reina. Jamás voy a reemplazar eso. Yo no tengo nada contra ella. Es una niña hermosísima", dijo Valdiri.

Al respecto, en un video que publicó en su cuenta de Twitter, la reina del Carnaval de Barranquilla, Isabella Chams Vega, dice que "el Carnaval es para que todas las mujeres brillemos por igual. Ella misma lo dice en sus historias, yo no tengo nada que ver con esto. Solo quiero que todas podamos tener esa alegría y nos disfrutemos el Carnaval como nunca. Andre y yo les tenemos hasta una sorpresa preparada".

En diálogo con El Espectador, organizadores de La Guacherna dicen que el orden de salida de los 300 participantes del evento se define previamente y que Andrea Valdiri le correspondió salir después del participante número 200. "El turno es el que le tocó en el sorteo", dice.

"En el Carnaval todos son bienvenidos. No hubo intento de saboteo. La Guacherna es un abrebocas del Carnaval y genera mucha emoción y expectativa. Como ella es una figura tan reconocida, la gente se volcó a las calles para pedirle una foto, lo que generó que su presentación no pudiera concluír", dicen desde la organización.

Más de 16.000 bailarines de grupos folclóricos y de cumbia, muchos de ellos con tambores y disfraces, participaron este viernes en la Guacherna, un desfile nocturno en el que las calles de Barranquilla se transforman en un "río de luces multicolores".

En su edición de este año, el desfile rendió un homenaje al cantante de música tropical Juan Piña, ganador del Grammy Latino en a Mejor álbum cumbia/vallenato por "Le canta a San Jacinto" en 2012.

Es por ello que la Guacherna contó con bloques temáticos que llevan los nombres de 10 de las canciones más reconocidas de Piña que son "Coctel de Piña", "La Tumbacatre", "Luna de Barranquilla", "Baila Simón", "Lo Mío es Mío", "La Rama del Tamarindo", "El Polvorete", "Con Media de Ron", "La Canillona" y "El amor amor".

El Carnaval se celebrará del 22 al 25 de febrero y tendrá como atractivos los desfiles de la Batalla de Flores y la Gran Parada, el Festival de Orquestas, los encuentros de letanías y comedias, así como una gran cantidad de festejos populares en los diferentes barrios.

El origen de La Guacherna

La Guacherna tiene su origen en los primeros años del siglo XX en el barrio barranquillero de Abajo, un sector reconocido por ser epicentro de la actividad carnestoléndica.



Sin embargo, solamente fue incluida en la programación oficial gracias a la gestión de la Esther Forero, una compositora de canciones dedicadas a Barranquilla y quien en 1974 logró institucionalizar el desfile de Guacherna como evento oficial de las fiestas.



En sus primeros años en el Carnaval, los bailarines llevaban faroles y velas con las que iluminaban la noche, pero con el paso del tiempo se fueron cambiando por las linternas de baterías y en la actualidad se utilizan luces led que hacen parte de los vestuarios y disfraces de quienes desfilan.

Identidad del Caribe colombiano-

El Carnaval de Barranquilla, que se celebra cuatro días antes de iniciar la Cuaresma, reúne expresiones emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo barranquillero, del Caribe colombiano y del Río Grande de La Magdalena, como bautizó en 1501 el conquistador español Rodrigo de Bastidas a la principal arteria fluvial de Colombia.



Por su variedad y riqueza cultural, en el año 2003 esta fiesta popular fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad".