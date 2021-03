Andrés Botero: “No hay nada más humano que el cuidado del medioambiente”

El experto en este renglón asegura que en Colombia existe una cultura que ve con buenos ojos el reciclaje, pero las políticas gubernamentales no han permitido desarrollar con eficiencia la denominada separación en la fuente.

¿Qué es la Cámara Ambiental del Plástico y qué funciones cumple?

La Cámara Ambiental del Plástico es un gremio que representa a la pequeña y mediana empresa dedicada a la industria plástica. Desde allí se salvaguardan los intereses de la industria plástica nacional, que propende por el mejoramiento continuo de los productos realizados en este material, buscando alcanzar la sustentabilidad ambiental de los plásticos que son utilizados por la sociedad.

Durante los últimos años el tema medioambiental ha tomado bastante fuerza en Colombia. ¿Qué tanta cultura de reciclaje tienen los colombianos?

Los colombianos, en general, tienen una cultura que ve con buenos ojos el reciclaje, pero lamentablemente las políticas gubernamentales no han permitido desarrollar una cultura de separación en la fuente y de reutilización de los desperdicios, generando una verdadera economía circular, y, por el contrario, enterramos miles y miles de toneladas de residuos aprovechables en los rellenos sanitarios.

¿De dónde viene su inquietud por trabajar en pro del medioambiente y el reciclaje?

Toda mi vida he sido un defensor de los derechos humanos, y no hay nada más humano que el cuidado del medioambiente. Además, los industriales del plástico me pidieron que juntos enarboláramos las banderas de un plástico amigable con el medioambiente, y aquí estoy.

¿Qué sustitutos a los plásticos de un solo uso existen como una alternativa sostenible frente a la huella de carbono y la vida útil de los materiales?

Ninguno aún conocido por el hombre. Vale la pena hacer hincapié a la historia de la humanidad en las primeras décadas del siglo XX, donde todas las piezas importantes talladas por el hombre eran hechas a base de marfil de los colmillos de los elefantes. Millones fueron exterminados para utilizar sus colmillos en la elaboración de todo tipo de productos que requerían ser elaborados con ciertas especificidades. Con la llegada del plástico fueron salvados del exterminio, al igual que los bosques, cuya celulosa era utilizada para hacer bolsas de papel y cartón. Fue, en ese entonces, el plástico el salvador del medioambiente y lo sigue siendo todavía, dado que su huella de carbono es muchísimo menor que la del vidrio, el papel, el aluminio o cualquier otro material que la civilización humana haya inventado.

¿Por qué prohibir la exportación de los plásticos de un solo uso, si en muchos países estos se pueden consumir con aditivos biodegradables?

No existe razón alguna, toda vez que la misma ciencia que desarrolló los plásticos hoy permite la utilización de aditivos biodegradables, que posibilitan la degradación del plástico en tan solo 1 o 2 años y no en cientos como se fabricaba anteriormente. Todos los plásticos, incluidos los de un solo uso, se pueden fabricar de manera amigable con el medioambiente, garantizando con ello que, si los mismos no son reciclados o vertidos en un relleno sanitario, se puedan degradar fácilmente en el medioambiente.

¿Por qué hablar de aprovechamientos de residuos plásticos en un proyecto de ley que los está prohibiendo?

Esta es una de las múltiples contradicciones que trae el proyecto 010 de 2020, acumulado con el 274 de 2020. Prohibir los plásticos en vez de utilizarlos y aprovecharlos para generar nuevos empleos, es la mirada miope y facilista de aquellos que encuentran réditos electorales en la prohibición de los plásticos de un solo uso, sin preguntarse cuáles serían los sustitutos y si realmente estos tienen una huella de carbono menor en su producción, distribución y comercialización.

¿Cuántos puestos de trabajo se crearían en Colombia si la separación en la fuente y el aprovechamiento de los residuos sólidos fueran una obligación de orden legal?

Actualmente las cifras de reciclaje en Colombia se encuentran alrededor del 12 al 14 % y existen identificadas en Colombia al menos 70.000 personas dedicadas a esta actividad. Si los colombianos fuéramos capaces de multiplicar por cinco las actuales tasas de reciclaje para llegar a márgenes del 60 o 70 %, ese sería el número de puestos de trabajo que se podrían crear a partir de las estadísticas actuales, pasando de 70.000 recicladores a más de 350.000 mil por el solo hecho de empezar en todos los hogares colombianos a separar en la fuente y a dejar de enterrar en los rellenos sanitarios los materiales aprovechables, incluidos los elementos orgánicos.

¿Por qué las bolsas de punto de pago utilizadas para empacar o embalar mercancías son consideradas plásticos de un solo uso?

No existe razón alguna. En 100 hogares consultados en Colombia por parte de la Cámara Ambiental del Plástico, en los 100 hogares reutilizan las bolsas de supermercado. Esta prohibición es una lamentable práctica en algunos países de Latinoamérica, como Chile, donde los distintos gobiernos prefieren beneficiar a los conglomerados económicos propietarios de las grandes superficies que son los únicos beneficiados con este tipo de prohibiciones.