Andrés Sandoval y su oportunidad de brillar en “La reina del flow”

El actor cuenta cómo ha sido el proceso para interpretar a su personaje en la segunda temporada de la serie de Caracol Televisión. Además, habla de sus inspiraciones para actuar y ahora cantar.

¿Qué significa para usted haber desarrollado el proyecto de “La reina del flow 2” en medio de la pandemia?

Es un proyecto que me llamó mucho la atención, tanto por el reguetón, porque les gusta a muchos niños, jóvenes e incluso a los adultos. Hay una excelente realización, dirección, producción y muy buenas actuaciones. Es un proyecto que llegó a mi vida, luego de estar ya hace casi tres años separado del medio comercial, en el que no estaba aceptando cualquier tipo de personaje, sino que estaba esperando uno como Juancho. Me ofrecieron hacer el papel de Charlie Flow, pero dije que no, me llamaba más la atención el de Juancho, ya que tiene un mensaje más poderoso. Mi idea es llevar un mensaje transformador, así como Juancho que transformó su vida porque se inició en el narcotráfico a raíz de la falta de oportunidades y por ayudar a su familia, después se dio cuenta de que no era por ahí, que el camino no era ese, ni las drogas y debía hacer las cosas bien para poder llegar a ser un hombre exitoso.

¿Ha tenido alguna inspiración para volver a este personaje en su segunda temporada?

En esta segunda temporada Juancho va a cantar a pesar de que en la primera terminó siendo un técnico, luego productor musical y la segunda temporada la arranca también siendo productor, pero muy exitoso. En esta oportunidad es un plus para mi carrera, porque me permiten cantar. Las únicas personas que cantamos en la serie somos Mariana con su personaje de Irma, el personaje de Axel y yo. La inspiración musical viene de mi familia y de mí mismo, porque Juancho es papá, y yo tengo dos hijos. Es como enseñarle eso a Juancho, aunque lo he ido aprendiendo en el camino es un proceso, así como enseñarles a dar todo por los hijos y por la mujer que ama, por su proyecto de música Surround Vibe.

¿Cómo tomó esta noticia de cantar dentro de la serie?

En un principio Juancho no iba a cantar, solo que con los libretistas y toda la producción tenemos un muy buen canal de comunicación y pudimos hablar, ya ellos me habían escuchado un poco en la primera temporada donde cantaba para formar escenas como la del primer beso entre Yeimi y Juancho, y dejó al público pensando. Entonces esa fue una de las propuestas que hice, porque mi personaje era el único que no se desarrollaba como artista, ya que Yeimi lo hacía, Charlie también. Lo veíamos siempre detrás de la carrera de los demás apoyando a todos, menos a él mismo. Pensé que debíamos darle alas al personaje. En ese momento me preguntaron que si cantaba, porque no había para contratar a cantantes, entonces les dije que cuando joven había tenido una agrupación. El productor musical me puso a prueba en el estudio, grabamos una canción y dijo: “No sé si eres actor que canta o cantante que actúa”.

¿Andrés Sandoval cómo ve al personaje desde afuera?

Normalmente veo los primeros capítulos y luego no veo más, soy muy perfeccionista y siempre encuentro errores en los personajes.

¿Qué ha sido lo más difícil de interpretar a Juancho?

Lo más difícil de esta segunda temporada ha sido grabar en medio de la pandemia. El canal gastó una fortuna para hacer todos los procesos de cuidado y sesgos epidemiológicos, y todo lo que tiene que ver con la prevención estuvo muy bien. Al tiempo sufría por todo lo que estaba pasando y pensaba en por qué no podía haber un Gobierno que les diera pensiones a todos y así poder cerrar fronteras. Como artista soy muy sensible, por eso llevaba todos los días el corazón en la mano. Pero, al tiempo, me llenaba de fuerza y sabía que a través de Juancho podría enviar un mensaje de cuidado, de ánimo y decir que las segundas oportunidades sí existen. Me sentía que tenía una visión y que no solamente era por éxito o fama.

¿Se lleva alguna enseñanza de su personaje?

Me llevo muchas enseñanzas de Juancho, entre esas que existen miles de oportunidades siempre y cuando uno esté dispuesto a abrir su corazón a nivel espiritual para seguir adelante.

¿Qué tanto tiene usted del personaje y viceversa?

Creo que tenemos un 40 %. Se parecen que son pujantes, guerreros del amor. Soy un hombre que cuando comenzó el proceso de transformación dije: “‘upa’, transformarse no es nada fácil, sé que me va a tocar meterle a eso sangre, sudor y lágrimas para hacer eso de verdad.

¿Por qué el público no se puede perder esta segunda temporada de “La reina del flow”?

No se pueden perder esta segunda temporada de La reina del flow porque hay mucho colorido. El contenido artístico es muy grande y le metimos mucho, mucho corazón. La transformación de los personajes es supremamente intrigante y en esta época de pandemia sirve como entretenimiento, pero también sirve para entender que vale la pena luchar por lo que se quiere.