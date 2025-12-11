11 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Antonio Casale: “Me dolió el despido de RCN”
El periodista de ESPN, y columnista de El Espectador, fue uno de los presentadores de la ceremonia de El Deportista del Año. En este episodio de Claro Oscuro habló de su salida de una de las cadenas radiales más importantes del país, su pasión por Millonarios, sus hijos y su vida en el amor.
