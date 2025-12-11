Logo El Espectador
11 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.

Antonio Casale: “Me dolió el despido de RCN”

El periodista de ESPN, y columnista de El Espectador, fue uno de los presentadores de la ceremonia de El Deportista del Año. En este episodio de Claro Oscuro habló de su salida de una de las cadenas radiales más importantes del país, su pasión por Millonarios, sus hijos y su vida en el amor.

Fernando Camilo Garzón

Catalina Mesa Urquijo

Laura Isabel Sánchez Useche

Begi Valentina Rojas Duarte

