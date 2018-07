¿Anunciarán su compromiso Pamela Anderson y Adil Rami después del Mundial?

Bang Showbitz

En un primer momento, Pamela Anderson optó por seguir el Mundial de Rusia desde la comodidad de su hogar en Marsella, la ciudad donde se instaló desde hace ya meses para apostar a fondo por su relación con el futbolista francés Adil Rami. Sin embargo, de cara al encuentro entre Francia y Bélgica este martes la explosiva actriz decidió hacer las maletas y viajar hasta San Petersburgo para apoyar a su novio desde las gradas.



Como no podía ser de otra forma, su presencia en el palco VIP no pasó en absoluto desapercibida pese a que se encontraba rodeada de otras personalidades como el presidente francés Emmanuel Macron o parte de la familia real qatarí. Varios de los presentes se percataron incluso de que la antigua protagonista de Los guardianes de la bahía lucía un anillo de diamantes.



Este detalle, sumado al hecho de que la estrella asegurara recientemente que no descartaba la idea de pasar por el altar por cuarta vez, ha conseguido que salten las alarmas en torno a un posible compromiso, que en los medios franceses consideran ya inminente.



Lo cierto es que Pamela Anderson nunca ha ocultado el cambio radical que dio su vida tras conocer al jugador en el marco de Gran Premio de Mónaco en 2017. Tal y como ha confesado ella misma, en aquel momento atravesaba una etapa personal bastante complicada, marcada por el síndrome del nido vacío -los dos hijos que tuvo con su ex Tommy Lee ya se habían independizado- y los cambios hormonales asociados a la menopausia; fue entonces cuando el deportista se cruzó en su camino como un regalo del destino dispuesto a revolucionar su existencia al conseguir que se mudara a Marsella y se aficionara al fútbol.



"No esperaba enamorarme, y supongo que es entonces cuando te sucede, ¿verdad?". Él siempre dice en broma que soy una especie de alien: '¡Es imposible! ¡Imposible! Hay muchas chicas más jóvenes que tú, ¿cómo lo haces?'. Está empeñado en que no es posible, en que en realidad debo tener 30 años en vez de 50, y me pide que le enseñe mi permiso de conducir. Y mi respuesta siempre es la misma: ¿qué edad tendrías si no supieras los años que tienes?", se sinceraba recientemente en una entrevista.



Respecto a la diferencia de edad de dos décadas que la separa de Adil, ella afronta de forma racional la posibilidad de que en algún día su pareja deje de sentirse atraído físicamente por ella: "Yo siempre le digo a Adil Rami: Algún día comenzaré a caerme a pedazos, lo sabes ¿verdad? Así que es mejor que estemos preparados. Vamos a seguir enamorados todo el tiempo que podamos y, si alguna vez llega un día en que me mires y pienses: '¡Ugh!, entonces me marcharé a vivir a otro lugar'", bromeaba en la misma conversación