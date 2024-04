Ariadna Gutiérrez sobre su coronación en Miss Universo: “muy difícil que hubiera errores”

Ariadna y Pia vivieron este momento durante la realización del evento Miss Universo 2015. Foto: Miss Universo

La exseñorita Colombia Ariadna Gutiérrez, contó nuevo detalles de su frustrada coronación en Miss Universo 2015, en donde fue coronada durante 4 minutos. Las revelaciones las hizo desde la sesión pódcast “En Casa con la Divaza”, que se realiza en “La Casa de los Famosos” de Telemundo, reality en el que participa la colombiana, donde además cuestionó que haya sido un error genuino.

Gutiérrez recordó en el momento previo al anuncio de la ganadora, mientras estaba en el escenario junto con la representante de Filipinas y el presentador y Steve Harvey. La colombiana indicó que, debido al silencio del público que estaba expectante del resultado, alcanzó a escuchar, en el apuntador que el estadounidense tenía en el oído, la frase que le habían dicho desde el jurado: “The winner is Colombia”.

Pasaron cerca de cuatro minutos después del anuncio, mientras seguían en vivo por televisión y no habían cerrado la trasmisión como acostumbraban a hacerlo. “De repente dice, ‘tengo que decir algo’. Yo pensé que iba a terminar con un chiste, porque él en todos los ensayos terminaba con un chiste. Cuando dice ‘cometí un error, the winner is not Colombia, the winner is Philippines’. Yo dije ‘esto es una broma’”, expresó la modelo.

Luego agregó que lo tomó en serio cuando vio en el público a algunos organizadores que estaban haciendo señas con los brazos. “Me quitaron la banda y lo acepté con dignidad, pero también con resignación. Dije ‘si está pasando, es porque tiene que pasar’. Y la gente me decía que no la entregara, que me fuera”, añadió Gutiérrez, quien finalmente entregó la corona a Pia Alonzo Wurtzbach.

Un error programado

La sincelejana, además, puso en duda que fuera un error genuino y dio a entender que, por el contrario, parecía un error programado. “Fue tanto lo que ensayamos que era muy difícil que hubiera errores, ¿entiendes? Mientras tienes un teleprónter, un apuntador y un agente al frente, no hay margen de error en un concurso que han hecho un montón de años”, aseguró.

Que en el apuntador le dijeran algo diferente a lo que había en el papel al presentador y que la trasmisión siguiera, le dio a entender a la joven modelo que parecía parte del montaje. “Lo entendí después de muchos años, porque era una niña de 21 años. Cuando sabes que hay ensayos, teleprónter, apuntadores, gente atrás diciéndote, es imposible que tú te equivoques leyendo eso” sentenció la exseñorita Colombia.