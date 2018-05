Ariana Grande y Mac Miller: ¿Terminaron?

BANG Showbiz

La cantante Ariana Grande y el rapero Mac Miller aparentemente pusieron fin a su relación sentimental casi dos años después de hacerla pública, según el portal de noticias TMZ. Aunque no han trascendido demasiados detalles sobre la supuesta ruptura, los mismos informantes han asegurado que ambos seguirán "siendo los mejores amigos" en el futuro.



Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha querido pronunciarse sobre esta supuesta separación, a la que sus allegados vinculan con lo apretado de sus respectivas agendas profesionales, y con el poco tiempo que habrían pasado juntos en los últimos meses. Curiosamente, hace solo unos días Miller no dudaba en escenificar la profunda admiración que siente por Ariana, a raíz del rotundo éxito que ha cosechado el nuevo sencillo de la estrella del pop.



"Estoy muy orgulloso de Ariana. Bienvenida de vuelta. Te hemos extrañado porque eres única", escribía el artista en su perfil de Twitter para felicitarla por la buena acogida que ha recibido su tema 'No Tears Left to Cry'.



La última vez que se vio en público a la pareja, sin contar las numerosas fotos que han venido compartiendo en las redes sociales para presumir de su ahora cuestionada relación, fue el pasado mes de marzo en la fiesta posterior a la ceremonia de los Óscar, que organizó la cantante Madonna, una ocasión para la que no tuvieron reparo en intercambiar toda clase de gestos de cariño.



Aunque no se animaron a dar un paso adelante en su relación hasta el año 2016, lo cierto es que ya han pasado más de cinco años desde que los artistas se conocieron personalmente en el marco de una colaboración musical, la que les llevó a estrenar en 2013 su exitoso dueto 'The Way'. A partir de ahí, los dos artistas iniciaron una bonita amistad que no tardó en despertar sentimientos de otra naturaleza tanto en Ariana como en Mac, como ella misma confesaba en una entrevista reciente.