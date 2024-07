Asesinan a Paola Salcedo, presentadora y exnovia de Nicolás Vikonis: esto se sabe

Según las primeras versiones entregadas por las autoridades, Salcedo fue atacada con un arma de fuego a las afueras del circo. Foto: Cortesía

La presentadora de televisión, modelo y hermana del futbolista mexicano, Carlos Salcedo, fue asesinada en el municipio de Huixquilucan, en el estado de México, durante un intento de robo y a la salida del circo Bardu,

Según las primeras versiones entregadas por las autoridades, Salcedo fue atacada con un arma de fuego a las afueras del circo, donde se encontraba con su hijo y una asistente doméstica. Los disparos se ejecutaron desde una camioneta. La mujer no murió de forma instantánea, sino que falleció después de llegar al hospital.

‘’De acuerdo con los testimonios recabados con las personas que presenciaron el supuesto hecho, la mujer salió del interior del circo Bardum en el que se encontraba, para atender una llamada telefónica. Al encontrarse en el exterior y acercarse a la camioneta blanca en la que supuestamente viajaba, fue víctima de la agresión directa desde otra unidad, cuyos ocupantes se dieron a la fuga”, informaron las autoridades de Huixquilucan.

Ante los hechos, el equipo de fútbol Cruz Azul, donde juega Carlos Salcedo, publicó un mensaje en X lamentando lo sucedido y dando el sentido pésame al futbolista. “Deseamos pronta resignación a familiares y amigos”, dice la imagen.

¿Quién era Paola Salcedo?

Martha Paola Salcedo tenía 29 años. Fue la segunda hija de Carlos Joel y María Isabel, y desde muy joven descubrió su pasión por el fútbol. Era seguidora de Chivas y el Real Madrid. Según informaciones de su biografía, la modelo y presentadora estudió relaciones públicas en una escuela privada, y luego de terminar sus estudios se dedicó a la creación de contenido en redes sociales, donde hablaba de fútbol mexicano.

Fue presentadora de varios programas deportivos, como “Líderes del rebaño”. Durante esa etapa de su carrera tuvo varios problemas con su hermano, Carlos Salcedo, pues al parecer la relación familiar que tenían no era buena. Según el jugador de Cruz Azul, su hermana se hacía amiga de los jugadores de Chivas para saber información sobre él y con ello chantajearlo.

“Mantenía relaciones con diversos compañeros futbolistas para sacar información siempre a su beneficio personal. Además, es una persona psicológicamente inestable. No es de mi agrado encontrarme en esta situación de esta publicando aspectos vergonzosos de las personas que me rodean, pero fueron ellos quienes me orillaron a comunicarles la verdad para aclarar todas las mentiras que han dicho y que me han afectado así como a muchas personas”, dijo Carlos Salcedo en 2018.

El drama familiar terminó alejando a Paola Salcedo del fútbol y acercándola más a las redes sociales. Tiempo después conoció al portero uruguayo Nicolás Vikonis, con él tuvo a su hijo Luka, pero la relación entre ambos no duró mucho y se separaron.