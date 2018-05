Ashley Judd dedica palabras de aliento a mujeres víctimas de acoso sexual

BANG Showbiz

Han pasado solo unos días desde que la actriz Ashley Judd decidió demandar al productor Harvey Weinstein por la campaña de descrédito que inició contra ella, lo que le costó papeles en sagas tan exitosas como ''El Señor de los Anillos'', debido a que se negó a satisfacer sus inapropiadas propuestas sexuales. (Le puede interesar: Así fue como Harvey Weinsten le prohibió a Peter Jackson trabajar con Ashley Judd y Mira Sorvino)



Ahora, Judd no duda en aprovechar la repercusión mediática que ha generado su litigio con el famoso productor, al que le reclama una elevada indemnización que, en el caso de materializarse, donará en su totalidad al fondo de defensa legal 'Time's Up', para compartir un poderoso alegato en el que resalta la capacidad que tienen las víctimas para "sanar" y, en consecuencia, para sacar fuerzas de su interior con las cuales adelante más allá de la gravedad de los daños causados. (Le puede interesar: "No me daba miedo Harvey Weinstein": Ashley Judd)



"Podemos curar las heridas, esa es al menos la experiencia que yo he vivido. Es verdad, admitámoslo, muchas veces no sabemos cómo sanar y tampoco somos conscientes de hasta qué punto lo necesitamos, si es que somos conscientes de ello. Pero independientemente del trauma que tengamos que afrontar en nuestras vidas, sé que los sentimientos pueden sanar... En último término, nosotras somos las responsables de nuestras vidas y las que tenemos que trabajar duro para recuperarlas. Esto puede sonar algo brusco, pero significa que somos personas autónomas, fuertes y que estamos en control de la situación", ha reflexionado la artista en una carta publicada en el portal Refinery 29.

Como ella misma ha demostrado con la batalla legal que ha emprendido contra Harvey Weinstein, reforzar la dignidad y el honor de aquellas mujeres que han sufrido en carne propia las diversas formas enlas que se manifiesta el abuso y acoso, es una tarea que va íntimamente ligada a la necesidad de impartir justicia reparar, económica y moralmente, el agravio ocasionado por los agresores. (Le puede interesar: Ashley Judd demanda a Weinstein por difamación tras rechazar su acoso sexual)



"Con la campaña de difamación y todas las mentiras vertidas contra ella, Weinstein logró que la actriz acabara en una especie de 'lista negra' que destruyó su habilidad para trabajar en lo que, posteriormente, se convertiría en una franquicia millonaria que se hizo con 17 premios Óscar y otras tantas nominaciones", dijo un extracto de la declaración que el abogado de la artista facilitó al tribunal que estudiará su caso.