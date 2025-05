Así reaccionó Piqué al debut de sus hijos en la música. “No está molesto”

La participación de Milan y Sasha en este proyecto musical refleja su creciente interés y talento en la música. Foto: Instagram Gerard Piqué

Los hijos de Shakira y Piqué, Milan (12 años) y Sahsa (10 años), dieron sus primeros pasos en la música hace poco con un video musical propio que emocionó a todos los seguidores de la cantante barranquillera.

Aunque esta no es la primera vez que Milán y Saha aparecen en un videoclip, (ya lo habían hecho en la canción de su madre “Acróstico”), sí están debutando como artistas independientes con “The One”. La revelación de los dos pequeños generó un sinfín de comentarios en redes sociales, y Shakira, por supuesto, se mostró orgullosa de sus hijos.

A través de sus redes sociales, compartió el enlace al álbum All For You, producido por la fundación Let It Beat Academy, y destacó la participación de sus hijos. “Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. ‘The One’ Sasha cantando y Milan en la batería, y ‘It’s All For You’ Milan cantando junto con otros jóvenes talentos”, dijo.

Shakira también compartió un emotivo video en el que canta “All of Me” junto a sus hijos por el Día de la Madre, mostrando su apoyo y cariño hacia su familia.

La participación de Milan y Sasha en este proyecto musical refleja su creciente interés y talento en la música, siguiendo los pasos de su madre. La canción “The One” ya está disponible en plataformas digitales y ha sido bien recibida por el público.

¿Qué dijo Piqué sobre el debut de sus hijos en la música?

Aunque el exfutbolista no reaccionó de manera pública ante el debut de sus hijos Milan y Sasha en la música, sí lo hizo en privado. Luego de estar de nuevo en el ojo público por una posible separación con Clara Chía, su actual pareja, Piqué aseguró no estar disgustado con sus hijos por tomar la decisión de entrar en el mundo de la música.

Así lo reveló la presentadora Pilar Vida en el programa Espejo Público de Antena 3, luego de asegurar que había conversado con él. “Piqué no quiere pronunciarse sobre este hecho concreto. Lo que sí me cuenta su entorno es que no está disgustado en absoluto con la aparición de sus hijos en este videoclip“.

“The One”, el primer video musical de Milan y Sasha

La canción The One representará el debut oficial de Milan y Sasha en la industria musical como intérpretes principales. Su aparición en Acróstico fue vista como una introducción natural a este nuevo terreno, y ahora todo parece indicar que han decidido explorar su propio camino bajo una guía profesional.

Hasta el momento no se ha confirmado si Shakira tuvo algún tipo de participación directa en la producción del tema o del videoclip, aunque su cercanía con el proceso creativo de sus hijos es evidente desde su aparición anterior en 2023. Sin embargo, lo que se sabe es que esta canción hace parte de un álbum titulado All for you, en la que colaboran otros estudiantes de la academia.

“En ‘The One’, Sasha canta y Milan toca la batería; mientras que en ‘It’s all for you’, Milan canta junto a otros jóvenes talentos”, explicó Shakira sobre la participación de sus hijos en este trabajo que, además, está compuesto por otras diez canciones.