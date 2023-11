Así transcurrió la octava “Semana de la Comunicación” en Cartagena

El escritor y profesor David Lara Ramos leyendo su discurso inaugural en la Universidad de Cartagena. Foto: Cortesía Semana de la Comunicación

Este 17 de noviembre finalizó la octava edición de la “Semana de la Comunicación/Días de la Palabra”, llevada a cabo en la Universidad de Cartagena y organizada por su programa de Comunicación Social. El evento tuvo su inauguración el pasado martes 14 de noviembre con el jocoso y reflexivo discurso del escritor y profesor David Lara Ramos, llamado “La dictadura de la automatización”.

“Hace cuatro meses en una conferencia virtual sobre literatura, una de las asistentes explicaba que la idea de un cuento le había surgido al encontrar unos peones de ajedrez que pertenecieron a su abuelo. La descripción de aquella escritora estaba llena de detalles: color, forma, textura, y el placer erotizador que ejercían aquellos peones. Ante tanto derroche de sensaciones, le escribí a la autora: ‘Esos peones hay que verlos…' y cuando estaba a punto de enviar, decía: ‘Esos pezones hay que verlos‘. La tecnología insulta nuestra voluntad. Con una sola letra que se agregue o suprima la dictadura se revelaba. Les ha pasado a muchos: ‘Te veo mañana’, y aparece ‘Te veo manzana’, como una personificación de la fruta. Escribo ‘Entre semana me queda pesado’, aparece ‘Entre semana me queda pescado’. La tecnología me convierte en un vendedor que oferta un producto que jamás ha tenido. Cada uno tendrá sus propias historias”.

Estas palabras dieron la apertura a la participación de otros invitados al evento como el director de cine norteamericano Sebastián Buffa, el decimero Alfredo Martelo, del bullenrapero Luis Caraballo, la cantadora Martina Camargo, el poeta afrocartagenero Pedro Blas o el periodista historietista Julián Carreño. Estos referentes de cultura, mostraron las diversas posibilidades de la comunicación, la creación y el periodismo.

“Esta semana estuvo cargada de experiencias asombrosas, ver al profesor Pretérito Perfecto en escena, y su podcast @boccatodicarninale2022 fue un deleite, su periodismo en escena me abrió la mente a otras posibilidades para entender el papel de educador y líder que encara ser comunicador, periodista o productor de contenidos”, concluyó un participante de la jornada de cuatro días.

El evento cerró el pasado viernes con seis talleres. Se inició con “Narración y periodismo”, a cargo del periodista Rainiero Patiño; “Crónica roja y narración”, con el escritor Juan Tapia; “Cómo vigilar los dinero públicos”, con la periodista, Tatiana Velásquez; “Las claves del cubrimiento sonoro”, con el corresponsal de Caracol Radio, Andrés Vizcaino; “Leer el cuento ‘El rastro de tu sangre en la nieve’”, con los escritores Orlando Olivero y Cindy Herrera; y cerró con “Claves de la redacción del prompt en la Inteligencia artificial”, con la bloguera y especialista en medios digitales Karen de la Hoz.

Para la Universidad de Cartagena, la “Semana de la comunicación” es “una feria de goce, una propuesta de seducción, enamoramiento, inspiración en torno a la palabra que van desde el relato oral hasta otras formas de lenguaje, siempre pensando en altos niveles de exigencia técnica, ética y estética”.

El evento contó con le apoyo de organizaciones institucionales y comunicativas como el Ministerio de las Culturas, la Fundación Gabo, Bel Brown, Tavos Producciones, UdeC Televisión y UdeC Radio. Este respaldo hace del evento una plataforma de entrenamiento para los futuros comunicadores y periodistas, quienes realizaron diversas labores de producción y un ‘en vivo’ que resume todas las jornadas y que puede revivir aquí.